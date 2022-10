Han er ny fagsjef i langrenn: – Overrasket

Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding mandag.

Kalfoss har vært ansatt i ulike roller i Norges Skiforbund siden 1998, men får nå det overordnede ansvaret for hele langrennsvirksomheten.

– Med kribling i magen gleder jeg meg til å jobbe med og lære av en av de sterkeste prestasjonskulturene i idretten hvor det er vist en spesiell evne til å gjenskape suksess fra mesterskap til mesterskap, sier Kalfoss i pressemeldingen til Skiforbundet.

Overrasker TV 2s ekspert

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad støtter ansettelsen, men stusser likevel på én ting:

– Først og fremst tror jeg det blir veldig bra. Godt kvalifisert mann med erfaring fra toppidrett og langrennssporten. Jeg er litt overrasket at det velges en søker internt og at de ikke går for et navn fra utsiden som kan utfordre.

Skinstad peker på treningsmetodene til Skiforbundet.

– Jeg synes absolutt at Norges Skiforbund har et forbedringspotensial. Våre soleklare enere de siste årene, Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo, kjører et opplegg ulikt fra lagkameratene, sier TV 2-eksperten.

EKSPERT: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Skiforbundets trenere burde utfordres på det faglige, og da tenker jeg det kunne vært lurt med en fra utsiden.

– På tross av at han allerede jobber der, så håper jeg at Kalfoss tør å utfordre trenerteamet og ledelsen på høyde, ikke-høyde, og så videre. Jeg forventer at Kalfoss tar den rollen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum søkte også på jobben, men endte opp med å trekke søknaden sin.