Halfvarsson raser etter disk: – Idioter!

Calle Halfvarsson går hardt ut mot juryen etter at han ble disket på jaktstarten i Ruka.

Calle Halfvarsson tok tredjeplassen på søndagens jaktstart, men etter rennet ble svensken disket av juryen for å gå utenfor sporet i siste motbakke før mål.

Svensken reagerer kraftig på avgjørelsen og går hardt ut mot juryen til svensk presse.

– Det var veldig merkelige diskusjoner, og da jeg forlot juryrommet, gliste dem. Jeg vet ikke helt hva de driver med, sier Halfvarsson til SVT.

Dermed rykket italienske Federico Pellegrino opp på pallplass. Johannes Høsflot Klæbo vant foran Pål Golberg.

– Du er allerede så skuffet over at de ikke bryr seg om hvordan de oppfører seg. For meg er de bare idioter. De vil heller ha en italiener på pallen fordi de mener svensker og nordmenn ødelegger sport, sier han til Expressen.

SYND: Calle Halfvarsson spurtet seg til en tredjeplass, men ble senere disket. Foto: Johanna Wallen / BILDBYRÅN

Har forskjellig oppfatning

Pellegrino, som gikk fra fjerde til tredjeplass, sier til NRK at han forstår at Halfvarsson reagerer, men mener at reglene var klare.

– Jeg kan reglene, fordi jeg har blitt diska for samme regel tidligere. Reglene var tydelig for meg.

– Jeg forstår at Calle blir frustrert, fordi jeg har opplevd det samme, sier italieneren i et intervju vist på NRK.

Halfvarsson mener det er en merkelig beslutning.

– At jeg skal bli fratatt pallplass når jeg ikke går en kortere vei … Den er heller lengre, sier Halfvarsson til Expressen.

Landslagssjefen Anders Byström sier til Expressen at de har levert protest på diskvalifikasjonen, men tror selv den ikke blir godkjent.

PROTEST: Landslagssjef Anders Byström forteller at de reagerer på juryens avgjørelse. Foto: Johanna Wallen / Bildebyrån

Til samme avis sier rennleder Michal Lamplo i FIS at utøverne fikk beskjed om merkingen søndag morgen. Det ble brukt granbar til å dele løypa i bakken.

– Årsaken er sikkerhet. Hvis vi setter brett der, risikerer vi en krasj, det kan være farlig. Den har vært brukt i mange år. Så ikke noe nytt, sier Lamplo til Expressen.

Northug: – Riktig

TV 2s langrennsekspert Petter Northug er enig i juryens avgjørelse, men:

– Hvis man følger reglementet er det riktig at han ble disket, men jeg stiller meg uforstående til at de ikke har full åpning i den siste bakken. På TV-bildene ser det rått ut at det er lov til å angripe bakfra som Calle gjør, så kan man diskutere frem og tilbake om banen burde vært breiere.

– Jeg mener at i sistebakken så skal det være muligheten til å angripe fra sisteposisjon, utdyper Northug.

FORSTÅELSE: TV 2s langrennsekspert Petter Northug mener det er riktig at Calle Halfvarsson ble disket, men forstår likevel svenskens reaksjon. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Synd på Calle

Ekspertens begrunnelse er at det ofte er samlede felt også den siste kilometeren før mål.

– Da skal det være mulig til å angripe bredt. Det er riktig at han blir disket, men jeg synes synd på Calle.

Han mener FIS i fremtiden bør vurdere om slike innganger før stadion burde lages breiere.

– Da blir det ikke for smalt når utøverne kommer inn, spesielt på den siste kilometeren, sier Northug.