Haga legger opp: – Trenger en forandring

Ragnhild Haga (32) har bestemt seg for å legge opp.

Ragnhild Haga har bestemt seg for å gi seg som langrennsløper etter NM. Hun deler nyheten på Instagram.

– Min tid som toppidrettsutøver er over etter NM. Jeg kjenner at jeg trenger en forandring i tilværelsen, selv om det også er trist og rart, sier Haga.

– Jeg gleder meg til å finne nye mål å jobbe mot, til å være mosjonist og til å være mer hjemme med dem som har støttet meg gjennom skikarrieren, skriver hun videre.

Haga har blant annet to OL gull fra 2018 i Pyeongchang. Ett individuelt på 10-kilometer og ett på stafett.

Nylig vant Åsen-utøveren den historiske femmila i Holmenkollen. Det var hennes andre verdenscupseier i karrieren.

– Jeg kommer til å savne de intense klemmene etter skirenn, latteren en sen kveld når man deler rom på samling, å slite seg gjennom langturer sammen i regn og vind.

Flere langrennsprofiler har kommet med hilsener til 32-åringen.

«Takk for alle årene Ragnhild. Så glad for at jeg fikk sjansen til å møte deg», skriver Ebba Andersson.

«Takk for fine år på lag Ragnhild. Du vil bli savnet, følger Helene Fossesholm opp.»

– Jeg har lært, opplevd og oppnådd mye siden jeg tråkket mine første skispor med foreldrene og brødrene mine i lysløypa på Åsen. Veien fra karusellrenn til OL-gull vil jeg aldri glemme, skriver Haga videre i sitt Instagram-innlegg.

OL-GULL: Ragnhild Haga tok OL-gull i Pyeongchang på 10. kilometeren. Foto: JOEL MARKLUND

– Har litt av æra for årets damelag

TV 2s langrennekspert, Petter Skinstad, mener en av hennes store høydepunkt kom i år.

– Hun har et OL-gull fra 2018 og den historiske seieren i Holmenkollen i år. Det er de to soleklare høgdepunkta vil jeg si, sier Skinstad til TV 2.

Han syns alltid det er trist når utøvere velger å legge opp.

– Karrieren har vært opp og ned, men jeg hadde håpet at seieren i Holmenkollen hadde gitt ho nytt giv inn mot VM på hjemmebane i 2025, sier han.

Langrennseksperten skildrer Haga som en tøff skiløper, både på og utenfor løypa.

– Hun har vært en løper som har tørt å si i fra når andre ha tiet. Hun skal huskes som en tøff skiløper.

TRIST: TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, synes det er trist at Haga legger opp. Han mener OL-gull i 2018 og seieren på femmila i Holmenkollen er to soleklare høydepunkt for Haga. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Skinstad er sikker på at det er flere av damene på landslaget som setter pris på Haga.

– Hennes betydning har vært på resultatlista, der hun tross alt har et OL-gull. Samtidig tror jeg at hun skal ha litt av æra for damelaget i år.

Han fortsetter:

– Det oppgjøret hun var med å ta i fjor, og åra i forkant. Det tror jeg nok det er mange som har satt pris på at hun har gått foran.

Skinstad sikter til at Haga ikke var redd for å si i fra om hun syns noe var ubehagelig. Etter OL i 2022 skildret hun selv sin frustrasjon av å ikke bli tatt ut til verdenscupen i Holmenkollen noen uker senere.