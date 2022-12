Golberg falt fra pallplass på norsk fiaskodag

Saken oppdateres!

Det var bare én nordmann i sprintfinalen på Beitostølen. Men Pål Golberg falt tidlig, og kom seg aldri inn i seierskampen.

Franske Richard Jouve vant foran Simone Mocellini og Calle Halfvarsson.

Golberg kom på fjerdeplass i det som var en skuffende norsk dag.

Men etter målgang var han oppgitt.

– Det er irritasjon fortsatt. Jeg er irritert over at jeg ikke fikk muligheten til å kjempe om seieren og samtidig kanskje over at jeg ikke bare tok et eget spor og stolte på egne ferdigheter.

Det var italienske Simeone Mocellini som han kolliderte med. Begge var i samtaler med juryen, men italieneren slapp disk.

– Jeg opplever det som feil. Det står jeg for. Jeg har sett bildene og vært i situasjonen. En tredje- eller fjerdeplass spiller ikke noe rolle i det store og det hele. Det er det at jeg ikke får være med å kjempe om seieren som irriterer meg veldig.

Han opplever situasjonen slik.

– Jeg opplever at jeg kommer opp til svingen og at den brekker omtrent 90 grader til høyre. Jeg føler at han kommer nærmere og nærmere. Jeg får valget om å bare stå i det eller bare trekke meg helt. Jeg valgte å stå i det og da faller jeg.

Mocellini har en litt annen versjon av saken.

– Vi traff hverandre, men jeg var litt foran ham. Juryen mente det var en “race accident”. Det er alltid kjipt for den som faller, så jeg syntes synd på han.



Trener Arild Monsen la merke til at Golberg var frustrert.

– Det var synd. Han er lite fornøyd nå. Jeg tror han hadde tatt det, sier trener Arild Monsen, som noen mener gikk over skiene til Golberg. Han var kraftig irritert på det.

Even Northug røk ut i semifinalen, mens Harald Astrup Arnesen, Håvard Solås Taugbøl, Lars Agnar Hjelmeseth, Simen Ramstad, og Amund Hoel røk ut.

– Stang ut. Det ble ingen toppdag, sier Monsen.

Men svenske Halfvarsson var godt fornøyd med å være med å bryte opp den norske dominansen.

– Det forsvant fort, gliste han.