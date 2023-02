Golberg best – Norge smadret resten

De norske dominerte 10-kilometeren i Toblach og tok alle de sju øverste plassene.

Pål Golberg kom akkurat foran Simen Hegstad Krüger med 0,3 sekunder.

– Jeg visste fint lite (om duellen), det ble veldig tett. Jeg har hatt mange stang-inn både på målfoto og tideler i år. Veldig artig at det gikk veien i dag, sier Golberg til Viaplay som forklarte den gode formen i år:

– Det er pappa-effekten, nummer to, da blir det dobbelt så mye. Sliter du på hjemmebane skjønner du at da trenger du ikke klage på at du er sliten på trening og i renn, det er noe der.

SLÅTT MED TIDELER: Simen Hegstad Krüger 0,3 sekunder unna seieren. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tom Krüger

Seieren er Golbergs tiende i verdenscupssammenheng. Krüger forteller at han ikke hadde mer å gi.

– Jeg hadde ikke mer å gå på. Jeg hadde alle muligheter, men var sliten fra toppen og ned. De siste svingene på litt isete føre var tunge, sier Hegstad Krüger til Viaplay.

– Men herregud, det å plutselig være helt i toppen igjen smakte godt, selv om det er bitre tre tideler, fortsetter han.

Johannes Høsflot Klæbo tok en sterk tredjeplass, på det han anser som sin svakeste distanse.

– Jeg er godt fornøyd med å kjempe mot pallen. Vi tar med oss at kroppen fungerer bra mot mesterskapet, sier Klæbo til kanalen, som også fortalte at han hadde motivasjon til distansen i VM.

VISTE SEG FRAM: Johannes Høsflot Klæbo tok tredjeplassen i Toblach. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

– Lysten er der absolutt, så ser vi i dag at det går an å gå fort på ti kilometer-skøyter. Da har vi slått unna den palldiskusjonen, den kan vi legge bak oss, sier Klæbo.

– Helt vanvittig

Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Iver Tildheim Andersen fulgte på plassene bak pallen.

– Dominansen er helt vanvittig, og det viser bare hvor vanskelig det er å ta ut det rette laget på de ulike distansene. Her må det vrakes gull- og medaljekandidater til hvert eneste renn, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

– Vi har et veldig sterkt skøytelag. Jeg har en bedre følelse i dag, men det var en veldig isete løype. Jeg slet litt med farten, sier sjetteplasserte Hans Christer Holund til Viaplay.