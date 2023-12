Gliser av favorittstempel: – Smigrende!

Den soleklart største favoritten på herresiden annonserte to dager før start i Toblach, Italia, at sesongens klare høydepunkt går uten ham.

Johannes Høsflot Klæbos nyhet kom kun timer etter at Simen Hegstad Krüger delte at han blir hjemme. Sykdom setter de to favorittene ut.

Fjorårets tredjemann, Hans Christer Holund, har lagt opp. Dermed går årets utgave av Tour de Ski uten forrige sesongs tre beste menn.



Det betyr imidlertid ikke at det ikke skal bli noe å glede seg over på toppen av den beryktede slalåmbakken i Val di Fiemme om en drøy uke.

– Alle de norske allroundløperne er pallkandidater, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Pål Golberg og Harald Østberg Amundsen blir av eksperten pekt på som de to største favorittene.

– Jeg tror at det blir veldig åpent nå som Johannes (Høsflot Klæbo) ikke er her. Det er ingen som er like komplett som ham. Jeg tror at det kan svinge veldig fra dag til dag. Erik Valnes kan gå fort i veldig, veldig mange av løpene, sier Østberg Amundsen.

FAVORITT: Harald Østberg Amundsen og lagkameratene diskuterer på fredagens trening taktikken for sprinten lørdag. 25-åringen pekes på som den kanskje største favorittene i Tour de Ski-sammendraget. Foto: Caroline Simonsen Losnegård / TV 2

Lanserer utenlandske utfordrere

25-åringen nevner et par utenlandske løperne blant de han ser som de største favorittene, sammen med han, Golberg og Valnes, før det begynner.

– Calle Halfvarsson og Michal Novak, svarer han etter å ha nevnt de norske løperne, på spørsmål om hvem som er de største favorittene.



– Det kan også være noen overraskelser fra det franske laget … eller Ben Ogden, kanskje, legger han til.

Skinstad er enig med Østberg Amundsen i at Novak og Halfvarsson kan bli sterke utfordrere. Eksperten mener at svensken i kanonform kan håpe på noe stort.

– Med Klæbo og Krüger ute, er det egentlig lagt opp for ham. Han er en pallkandidat, men så har han slitt med sykdom, sier Skinstad.



Halfvarsson testet nylig positivt for korona. Touren hang i en tynn tråd, men svensken stiller til start i Toblach.

– Hvor usikker var du på om du kom til start i årets Tour?

– Veldig usikker. Det er bare to dager siden jeg bestemte meg, svarer svensken TV 2.

Smiler av favorittstempel

Halfvarsson var tett i nesa, men unngikk de verste symptomene. Nå føler han seg helt frisk.

At han nevnes av Østberg Amundsen som en av favorittene, smiler han av.

– Jeg hadde kanskje vært det om jeg var i bra slag. Det er smigrende at han ser meg som en favoritt, men jeg ser på ham som en større favoritt. Jeg sender den tilbake til ham, sier han og gliser.

Også landsmann William Poromaa burde vært en pallkandidat, mener Skinstad.

Men han har hatt flere utfordringer denne sesongen og ikke kommet opp på nivået han tidligere har vist. Eksperten ser han heller som en naturlig kandidat for en plassering mellom 5-10. plass.

Halfvarsson sier til TV 2 at han før Tour-starten ser på landsmannen som en større utfordrer enn seg selv.



BLANT UTFORDRERNE: Federico Pellegrino har tatt steg på distanserenn. Han trekkes frem som en av de største utenlandske utfordrerne til de norske favorittene før Tour de Ski-starten i hans hjemland, Italia. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Britiske Andrew Musgrave har flere ganger i vinter vært nærmeste utfordrer til de norske løperne. Han kan bli en utfordrer om han tar seg videre fra sprintprologene, mener Skinstad.

Touren begynner med skøytesprint lørdag. Der er Federico Pellegrino naturligvis blant favorittene. TV 2s ekspert ser ikke bort ifra at italieneren kan blande seg inn høyt også i sammendraget.

– Pellegrino kan bli skummel, sier Skinstad.

FAVORITT: Amerikanske Jessica Diggins trekkes frem som den største Tour de Ski-favoritten. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Helt tullete sterkt

På kvinnesiden er det andre nasjoner som har bedre kort på hånden enn Norge før det begynner.

– Det er vanskelig å komme utenom Jessica Diggins, svarer Skinstad på spørsmål om hvem som er den største favoritten.



Hennes amerikanske lagvenninnene, Rosie Brennan, nevnes også som en sterk kandidat, men der tror eksperten at det kan bli en utfordring å være stabilt god hele Touren.

– Jeg mistenker at det for henne kan komme en kullsvart dag i løpet av Touren, sier han.



TITTELFORSVARER: Frida Karlsson vant Tour de Ski forrige sesong. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Tyske Victoria Carl vant nylig sitt første verdenscuprenn, og er naturligvis blant favorittene. Krista Pärmäkoski og Kerttu Niskanen nevnes også som sterke kandidater, om de har funnet formen.

Det er imidlertid ingen tvil om at det er svenskene som har flest sammenlagkandidater.

– De har et helt tullete sterkt lag, sier Skinstad.

Ebba Andersson er ut ifra sesongs resultater den største svenske favoritten. Hun ble nylig koronasyk, og var usikker på om hun rakk Touren.

– Hun er akkurat tilbake i trening. Det er et stort spørsmålstegn bak henne.



– Vårt sterkeste kort

– Det er vanskelig å peke på noen andre enn Heidi Weng. Hun er vårt sterkeste kort, sier eksperten.

Skinstad tror at vi kan få se gode enkeltetapper av Astrid Øyre Slind og Anne Kjersti Kalvå, samt Kristine Stavås Skistad på sprintrenn, men at det kun er Heidi Weng som kan hevde seg sammenlagt.

– Hun peker seg klart ut med tanke på det vi har sett før i vinter. Det er et format som passer henne bra. Hun slår de fleste andre med ganske mye i den siste bakken. Hun er absolutt en pallkandidat.

Da TV 2 møtte Weng under åpningsseremonien fredag kveld, var hun i godt humør og gledet seg til å komme i gang etter en noe kjedelig jul.

I HUMØR: Heidi Weng smilte og gledet seg til Tour de Ski-starten lørdag, da hun møtte TV 2 dagen før. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Den (jula) har vært stusslig. Men det går veldig fint. Jeg tar den igjen neste år. Jeg så på julefilmer og trente. Så facetimet jeg veldig mye med familien. Jeg føler jeg var med på hele julemiddagen og åpning av pakker. Av og til glemte de meg bort, men jeg hørte på, sier Weng og ler.

– Jeg lagde meg pizza. Det var min julemiddag, legger hun til om middagen i italienske Lavazè.



Nøkkelen for å hevde seg i sammendraget kan være å ta seg videre i sprintene og kanskje ta seg til semifinale i en av de. Det mener eksperten blir avgjørende for å kunne ha heng på favorittene i jaktstartene.

– Har hun heng på favorittene før Val di Fiemme, ligger hun utrolig godt an. Hun bør matche eller slå typer som Ebba Andersson på sprint, for hun klarer ikke å gå fra de på fellesstart eller jaktstartene, sier han.



Weng mener årets Tour-løype ikke passer henne optimalt.

– Jeg skulle gjerne hatt det litt annerledes om jeg fikk velge selv, men man skal aldri si aldri. Jeg savner en klassisk sprint, og at det ikke er to sprinter i skøyting. Det hadde vært en litt fin ting i en Tour. Men jeg må bare prøve så godt jeg kan. Jeg håper at jeg blir bedre og bedre utover Touren, sier hun.



– Hvem ser du på som den største favoritten før det begynner?



– Egentlig Jessica. Så er det spennende å se om Ebba og Frida er i form. Jessica er sterk opp den siste bakken, og kan være i en egen klasse i år, svarer Weng.

Tour de Ski innledes med sprint i Toblach lørdag.