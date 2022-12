Gladmelding: – Jeg har ventet lenge

Marte Olsbu Røiseland er tatt ut i troppen til verdenscupen i Pokljuka første helgen i januar.

– Nå har jeg ventet lenge, og jeg er glad for å endelig kunne si at «I'm back»!, smiler Olsbu Røiseland.

Hun har knapt et minutt å kaste bort etter et halvår der kroppen har nektet å respondere slik hun er vant med.

– Ting må fortsette å fungere. Så håper jeg at jeg får ærlige svar både på og etter testløpet, for det er det som har vært utfordringen. At restitusjonstiden har vært for lang, sier hun til TV 2.

TILBAKE: Marte Olsbu Røiseland blir snart å se på standplass igjen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– I dårlig form

Skiskytteren forteller hun er avhengig av knallharde økter og at kroppen fungerer etterpå for å gå verdenscuprenn.

– Det er et tøft verdenscupprogram. Å klare å stå alle rennene er det man trener for å klare. Jeg får noen gode svar på slutten av denne og neste uke og håper at de er positive og at jeg stiller klar til Pokljuka.

Formen begynner å komme seg, skal man tro Røiseland.

– Jeg føler jeg virker igjen. Kroppen føles som normalt. Jeg er selvfølgelig i dårlig form akkurat nå, men det håper jeg å kunne jobbe med i jula og utover i januar på verdenscup. Håper jeg kan få sammen en god toppform til februar, det er målet, sier 32-åringen.

REGJERENDE MESTER: Marte Olsbu Røiseland vant verdenscupen forrige sesong. Foto: Terje Bendiksby

Landslagssjef Per Arne Botnan gleder seg over comebacket.

– Vi er veldig glade for å kunne ønske Marte Olsbu Røiseland velkommen tilbake! Hun har gjort en fenomenal jobb de siste månedene og endelig responderer kroppen på tøff trening. Vi gleder oss virkelig til å se hva hun kan få til i Pokljuka, sier Botnan.

Denne sesongen er VM i tyske Oberhof det store målet. Mesterskapet arrangeres fra 8. til 19. februar.

Bø beholder plassen

Etter diskusjoner har Norges Skiskytterforbund, konkludert med at Endre Strømsheim fortsetter i IBU Cup. Tarjei Bø beholder dermed sin plass på verdenscuplaget.

– Vi har hatt god dialog med Endre rundt vurderingene som er gjort. Jeg er stolt av at han kommuniserer så tydelig til oss og kjemper for sin plass blant eliten, begrunner Botnan.

– Tarjei er en erfaren skiskytter med en viktig posisjon innad i laget. Han har vist den fremgangen vi ønsket oss i Le Grand Bornand, og vi vet også at løypene som kommer i VM i Oberhof er «som skapt for ham».

Slik er uttaket: Menn: Filip Fjeld Andersen (Geilo), Johannes Thingnes Bø (Markane), Tarjei Bø (Markane), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo), Sturla Holm Lægreid (Bærum), Johannes Dale (Fet). Kvinner: Ragnhild Femsteinevik (Hålandsdal), Emilie Kalkenberg (Skonseng), Karoline Knotten (Vingrom), Ida Lien (Simostranda), Marte Olsbu Røiseland (Froland), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum).

Det skal gås sprint og jaktstart for begge kjønn samt blandet stafett og parstafett i Pokljuka.