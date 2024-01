Gir bort en bit av millionpremien

LEDERTRØYA: Harald Østberg Amundsen donerte ledertrøya fra Tour de Ski til sponsoren Anton Sport. Nå går de sammen om et stipend for unge langrennstalenter. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Etter to dager på sofaen etter Tour de Ski-triumfen opp slalåmbakken i Val di Fiemme, er Harald Østberg Amundsen tilbake på ski.

Men etter treningsøkta onsdag rakk han innom en av sine private sponsorer. I sportsbutikken på Bekkestua i Bærum ble han godt mottatt med anerkjennende blikk fra både kunder og ansatte.

SEIERSKYSS: Samboer Hedda Follestad Thorallsson får et kyss av Østberg Amundsen etter tourtriumfen. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Hvordan er det å våkne opp som Tour-vinner hjemme i Norge?

– Det er liksom en drøm som har streifet meg, men det har aldri vært et sånn konkret mål før nå. Jeg må fortsatt klype meg litt i armen. Det er veldig stort, sier Østberg Amundsen til TV 2.



– Hel ved

Morten Borgersen og Bjørn Rune Gjelsten var gjennom Milslukeren Sport den første store sponsoren til Amundsen.

De har bare ventet på dagen der han vant Tour de Ski helt siden de skrev avtale med den nye gullkalven i norsk langrenn

– Harald er jo hel ved som type. Det er en type du bare blir glad i. Også hadde vi jo veldig tro på han. Vi visste at vi skulle åpne butikker i Trondheim, og vi tror han tar rent bord i VM neste år, ler daglig leder i Anton Sport, Morten Borgersen.

Sammen med Anton Sport bruker Amundsen også litt av premiepengene fra Tour de Ski på å etablere et helt nytt stipend for skiløpere som er under 23 år.

Totalt satt Amundsen igjen med drøye 1,1 millioner bare i premiepenger etter suksessen i mellom-Europa.

– Jeg ønsker å gi litt av mine premiepenger, og så har jeg også utfordret mine sponsorer og samarbeidspartner til å gi litt. Og da tror jeg vi kan lande en veldig god totalpakke.

Og pakken blir nok ålreit for de som er satt som målgruppe.

SAMARBEIDER OM STIPEND: Harald Østberg Amundsen og Morten Borgersen, daglig leder i Anton sport. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Kan søke om 40 000

Er du mellom 19 og 23 år kan du søke om totalt 40 000 kroner. I år deler han ut to stipender til talenter av begge kjønn. Østberg Amundsen selv vet hvor tung overgangen fra junior til seniorløper kan være i Norge.

– Jeg har mottatt stipender på 10 000 kroner i den alderen og vært superfornøyd. Så jeg tror at et pengestipend på 20 000 kroner, pluss et gavekort på 20 000 kroner, hvor man kan kjøpe utstyr og ski og andre treningsutstyr, kan bidra veldig mye, sier Amundsen.

Amundsen vært gjennom langt tøffere tider som skiløper enn nå. Han reagerer spesielt på at Skiforbundet på grunn av trang økonomi har droppet pengepremier i Norgescupen og U23-NM.

Ble man norsk mester i U23-klassen vant man tidligere 7-8 000 kroner. Årets vinner får et kilo med pølser. Dette har vakt oppsikt i miljøet.

– Jeg vet at det er litt frustrerende for mange av de gode utøverne som er på vei opp og frem. Så derfor ønsker vi å opprette dette stipendet for å løfte frem noen.

Vanskelig overgang

Selv erfarte Østberg Amundsen hvor vanskelig overgangen fra junior til seniorklassen kan være.

– Jeg banket på mange dører for å finne sponsorer til å satse videre, forteller han.

Selv var han en lovende juniorløper som gikk flere mesterskap for Norge. Selv om han har både VM-sølv og bronse som senior, så kom det store gjennombruddet først i år.

GOD JUNIOR: Østberg Amundsen representerte Norge under junior VM i 2018, og tok to gull. Foto: Ellingvåg, Ørjan

– Da jeg var ferdig på juniorlandslaget trodde jeg at om jeg ga meg selv et år, så er jeg på elitelaget. Men så tok det tre, fire år. For mange tar det enda lenger tid, sier han.

– Disse årene er viktige. Du må være modig og ha penger for å satse. Det er den store motivasjonen for at vi ønsker å lage et stipend for gode U23-løpere som trenger et lite bidrag på veien.

Sponsor Borgeresen nølte ikke da Østberg Amundsen spurte om hjelp for å dra i gang stipendordningen.

– Jeg synes det er helt fantastisk, og veldig spennende. Vi ønsker å bidra til å få fram flere gode norske skiløpere, sier han.

De som ønsker å søke på stipendet kan lese mer om dette her.