Frykter Johaug-konsekvenser: – Bekymret

Medieinteressen for norsk kvinnerlangrenn stuper. Hovedsponsor liker ikke utviklingen.

DALENDE: Medieinteressen for norsk kvinnelangrenn er ikke som den var før Therese Johaug la opp Foto: Terje Pedersen

Kvinnelandslaget inviterte i forrige uke til mediedag i Øyer: kun Dabladet og TV 2 dukket opp. Tidligere i høst kom bare NTB på medietreffet i Livigno.

Normalt er det det 6-7 medier på disse tilstelningene.

– Vi som hovedsponsor er selvsagt bekymret over situasjonen, sier sponsorsjef Stein Bugge hos langrenns hovedsponsor, Sparebank 1, til TV 2.

– Vi registrerer at det er færre journalister som møter opp - og det er selvsagt kjedelig, men vi setter pris de som kommer, sier Ane Appelkvist Stenseth, en av løperne på landslaget.

Landslagsløper i langrenn Ane Appelkvist Stenseth. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Vi får vise «dokk» til vinteren hva vi er lagd av og gå fort på ski, legger Stenseth til.

– Jeg vet ikke hva som er årsaken, det spørsmålet er dere i media kanskje best til å svare på selv, men Therese (Johaug) har jo etterlatt seg noen store sko å fylle både sportslig og når det gjelder å få oppmerksomhet, sier Helene Fossesholm.

Stjerner har forsvunnet

TV 2 har videreformidlet spørsmålet fra Fossesholm, om grunnen til den dalende interesse for kvinnelangrenn, til lederen av Sportsjournalistenes forbund, Reidar Sollie:

– De største profilene i langrenn er borte. Det skjer samtidig med at norske utøvere hevder seg i verdensidretter og da endres prioriteringene. Jeg tror også det er litt forvirring blant folk hvor de kan følge langrenn på tv.

Sponsorsjefen hos Sparebank 1, Stein Bugge, mener at det er to grunner til at mediene bryr seg mindre om kvinnelaget:

– Mangel på profiler, Therese Johaug la opp, og langrenn har gått på andre kanaler enn NRK og TV 2. Det betyr at langrenn har mistet betydelig med seere og med det har interessen gått ned.

Bugge understreker at en avgjørende grunn til at Sparebank 1 fortsetter som hovedsponsor av langrenn er det kommende VM på hjemmebane i Trondheim. En stor begivenhet for skiglade nordmenn.

Sjur Ole Svarstad, trener for kvinnelslaget i langrenn. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Vi må gjøre oss fortjent til oppmerksomhet. Vi kan ikke gjøre annet enn å la beina tale og «levere varene», sier Sjur Ole Svarstad, trener for kvinnelaget.

– I angrepsposisjon

Peder Nævestad er sponsoransvarlig for langrenn i Norges Skiforbund. Han mener situasjonen ikke er så dyster.

– Sponsor Insight måler i løpet av 2022 langrenn til å være den idretten i Norge flest er interessert i. I samme måling er det like mange medieoppslag om langrenn som tidligere år.

Nævestad understreker at norsk kvinnelangrenn er inne i et generasjonsskifte.

Solide medlajesankere som Marit Bjørgen, Therese Johaug, Maiken Caspersen Falla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen har alle gitt seg.

– Kvinnelaget er i angrepsposisjon og det har vi inntrykk av at sponsormarkedet liker. Vi har stor tro på at nye løpere vil markerer seg fram mot VM på hjemmebane i 2025, sier Nævestad.