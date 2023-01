Frustrert etter stavbrekk: – Tok for lang tid å få ny

Det var i starten semifinalen staven til Gjøran Tefre brakk. Dermed brast også drømmen om å komme seg til NM-finalen i sprint på Gjøvik.

– Ja, det var som det så ut som. Det er utrolig kjedelig å knekke en stav. Uhell skjer, men det er lenge siden jeg har gått så lenge uten å få en ny stav. Dette er NM og hele Norge ser på. Da blir du helt sjanseløs av å gå så lenge uten stav, sukker Tefre til TV 2 etter stavknekken.

Se video av stavknekken øverst (video med tillatelse fra NRK)

– Et forferdelig sted å brekke en stav

Den såkalte «coaching-sonen» hvor Tefre kunne fått en ny stav var langt unna.

Dermed måtte Førde-løperen gå en hel motbakke med kun én stav.

– Det er meget synd for Gøran Tefre. Å gå med én stav opp her, går ikke i det beitet, sa NRKs kommentator Torgeir Bjørn.

– Det var et forferdelig sted å brekke en stav, istemte makker Jann Post.

Først på toppen av bakken kom en funksjonær spurtende for å gi Tefre en stav.

– Det er for sent, konkluderte Post.

KNAKK STAVEN: Gøran Tefre brakk staven på Gjøvik. Her fra prologen sprint i verdenscupen i langrenn på Lillehammer. Foto: Heiko Junge

– Tok for lang tid

Førde IL-løperen lar det skinne gjennom at han mener NM-arrangøren burde hatt flere funksjonærer med nye staver klare plassert ute i løypene.

– Når du kun har en stavpost på første og siste kneik så blir det litt tynt. Jeg tilhører et lite lag, og vi kan ikke stå ute i løypen. Jeg synes det ble litt for lenge å gå uten å få en ny, mener Tefre, og legger til:

– Jeg taper jo alt på det. Jeg kan prøve å henge så vidt på de konkurrentene jeg gikk mot med to svarer, men med en stav ble det helt sjanseløst, sukker han.

Tefre fryktet at stavknekken skulle ødelegge hans sjanser for å få gå sprint-verdenscup i Livigno i helgen.

– Jeg snakket med Arild Monsen (sprinttrener, red. anm) her om dagen, og går jeg ut av laget nå så tror jeg at jeg må ha fem minutter for meg selv. Da blir jeg lei, sukker han.

Men torsdag ettermiddag kom gladmeldingen fra Skiforbundet. Tefre er blant de utvalgte som får gå i helgen.

Teknisk delegat Torbjørn Broks Pettersen begrunner overfor NRK hvorfor det ikke sto noen personer til å gi Tefre en stav.

– I teorien kunne det ha stått mye folk der hele tiden, men da hadde du antagelig vært i konflikt med TV-produksjonen, kanskje. Så det er alltid en vurdering på hvor du skal være. Jeg var overrasket over at han gikk så lenge før han fikk stav, men «shit happens», sier Pettersen til NRK.

Feilfritt for Valnes

Erik Valnes var sterkest i alle sine heat og vant fristilssprinten under NM på ski på Gjøvik i en spennende finale.

Spurtoppgjøret om seieren endte med seier til Valnes foran Even Northug og Pål Golberg. Samtlige seks løpere var relativt samlet helt mot slutten, og avstanden fra Valnes ned til sjettemann Ansgar Evensen var på bare 1,76 sekund.

– Det er jo stort. Én ting er å bli norsk mester, noe annet er å klare å gjennomføre en skøytesprint ganske prikkfritt. Det har jeg gjort mange ganger i klassisk, men det smaker ganske godt å ha denne følelsen i skøyting, sa Valnes, som ble norgesmester da sprinten gikk i klassisk i 2022.