Frida Karlsson slår tilbake mot Norge: – De vet ingenting

Siden sist hun gikk en konkurranse på snø, har Frida Karlsson skapt stor debatt på grunn av sitt brudd med landslaget.

Enkelte har vært kritiske, både fra svensk og norsk hold.

– Jeg vet hvorfor jeg gjør dette. Og det er nok, egentlig, svarer Frida Karlsson til Expressen.

Sist ut var Marit Bjørgen, trekker den svenske avisen frem. Hun sa at det er «krevende når en ener gjør sin greie», riktignok med Johannes Høsflot Klæbos spesialopplegg i forsesongen som eksempel.

Tidligere har Karlsson fått kritikk for løpsopplegg, at hun sliter i høyden og hvordan hun trener.

Nå er det landslagsbruddet som diskuteres.

Hos Expressen svarer hun på «den stadig tilbakevendende norske kritikken av hennes veivalg».

– Det er egentlig kjempekult. For de vet jo ingenting, sier Karlsson til Expressen og ler.

– Men er det virkelig bare kult? Blir du ikke irritert?

– Nei, det påvirker meg ikke. Folk får synes, tenke og ha meninger – men de ser ikke hele bildet. Derfor påvirker ikke kritikken meg, svarer 23-åringen.

Det var sent i mai at Karlsson og lagvenninnen Maja Dahlqvist kunngjorde at de ville gå sin egen vei. Under forsesongen har de blant annet trent med det tyske damelaget.

Karlsson har tidligere uttalt til TV 2 at hun synes at opplegget er litt gammeldags.

– Hadde jeg ikke gjort det i år (forlatt landslaget), hadde jeg nok bare skjøvet på det. Jeg er nysgjerrig på å prøve ett år på egenhånd, sa Karlsson til TV 2.

– Hva mener du med umoderne?

– For eksempel legger vi masse ressurser på én samlingsuke i måneden. 75 prosent av jobben gjør du hjemme - der ser jeg min utvikling. Om vi i stedet kan fordele ressurser på treningshverdagen, og kan ha kontinuitet i det vi gjør, tror jeg det hadde vært bedre, svarte hun.