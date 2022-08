Frida Karlsson om landslaget: – Det er litt gammeldags

Sommeren til Frida Karlsson har i stor grad handlet om exiten fra det svenske landslaget, som ble annonsert i slutten av mai.

Når TV 2 møter det svenske skiesset i forkant av Toppidrettsveka-starten, utdyper hun om hvorfor hun bestemte seg for å stå på egne bein.

– Jeg har i noen år forsøkt å påvirke virksomheten rundt landslaget. Det er umoderne hvordan det jobbes der. Det har tatt energi å se at det ikke har blitt noen forandring.

– Gammeldags

Skistjernen fortsetter:

– Hadde jeg ikke gjort det i år (forlatt landslaget), hadde jeg nok bare skjøvet på det. Jeg er nysgjerrig på å prøve ett år på egenhånd.

– Hva mener du med umoderne?

– For eksempel legger vi masse ressurser på én samlingsuke i måneden. 75 prosent av jobben gjør du hjemme - der ser jeg min utvikling. Om vi i stedet kan fordele ressurser på treningshverdagen, og kan ha kontinuitet i det vi gjør, tror jeg det hadde vært bedre.

– Er skiforbundet gammeldags?

–Ja, litt gammeldags. Det finnes utviklingspotensial. Det er ikke dårlig, men ting kan bli bedre, sier Karlsson.

Ønsker en annen utvikling

Karlssons forrige sesong startet solid med blant annet seier i finske Ruka før jul. Da slo hun vanligvis så suverene Therese Johaug.

Etter jul pekte formkurven nedover, som kulminerte i kollapsen under OL.

LUGGET: Frida Karlsson slet under store deler av fjorårssesongen. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Nå er Johaug borte fra skisporet - som kan åpne veien for flere Karlsson-triumfer fremover.

– Det blir nok enklere uten Johaug. Men jeg kommer ikke til å savne duellene, selv om hun kommer til å bli savnet. Hun var en veldig god målestokk.

– Det blir nok mer åpent uten henne. Det blir den med god dagsform som kommer til å vinne, sier Karlsson.

Dropper høyden

Det er ikke bare den svenske landslaget Frida Karlsson har bestemt seg for å droppe: 23-åringen fra Sollefteå drar ikke på høydesamlinger før sesongen.

– I det store og hele har jeg forsøkt å holde det enkelt i år. Jeg skal fortsette på det sporet som funker for meg. I fjor ble ble det mange dager i høyden og på samling.

– Hvor mange dager har du vært i høyden så langt?

– Null. Og det kommer ikke til å bli flere.

– Hvorfor?

– Jeg har ikke så mye erfaring med høyde og jeg vet at treningen min funker på lavlandet. Det er den treningen som har utviklet meg.

Det er i rake motsetning til Norges største langrennsprofil - Johannes Høsflot Klæbo - som har lagt opp til flere høydeopphold, selv om en rumpeskade har gjort oppkjøringen hittil amputert.

At Karlsson dropper høyden, tror TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad er lurt.

– Tatt i betraktning hvordan Frida gikk over grensa nettopp i høyden i fjor, så tror jeg det er fornuftig at hun heller fokuserer på å få en god, sammenhengende treningshøst. Samtidig håper jeg hun finner en balanse i treninga som gjør at hun kan prioritere høydetrening i fremtiden. Vi trenger Frida Karlsson i toppen av internasjonal kvinnelangrenn og jeg håper og tror at dette grepet er nettopp det som trengs for at hun holder seg på riktig side i årets oppkjøringa.