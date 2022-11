Frida Karlsson: – Det hadde aldri skjedd i langrenn

Kritikken mot fotball-VM i Qatar er som kjent blitt kritisert ved flere anledninger. Under mesterskapet i oljestaten hadde sju nasjoner planlagt at kapteinene skulle spille med et regnbuefarget kapteinsbind med teksten «One Love», som viser sin støtte til inkludering og LGBTQ–personer.

Men så kom Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) på banen og la ned forbud mot bruk av bindet. Fifa slo fast at en slik markering skulle straffes med gult kort til kapteinen, noe som førte til at de sju nasjonene måtte skrinlegge planene.

– Det hadde skjedd i langrenn

Sveriges langrennsstjerne Frida Karlsson har naturligvis fått med seg kritikken som har haglet mot Qatar-VM.

– Feilen er først og fremst at man valgte å arrangere mesterskapet der, sier hun i et intervju med svenske Expressen.

– Det hadde aldri gått i langrenn. Da hadde alle trosset det, og de hadde ikke hatt noen utøvere igjen i konkurransen, svarer Karlsson på spørsmål om hvordan reaksjonene hadde vært om FIS hadde truet med lignende sportslige sanksjoner som Fifa gjorde i VM i forbindelse med «One Love»-kapteinsbindene.

Hun er overbevist om at langrenn står i en mye sterkere posisjon til å legge press på Det internasjonale skiforbundet (FIS) enn det fotballen er i stand til å gjøre med Fifa.

– FIS er så små. Fotballen er hele verden. Hadde hele Sverige boikottet et mesterskap vil ikke den skikonkurransen være interessant lenger. Men det er mulig å arrangere VM uten ett par i i fotballen, poengterer Karlsson.

– En trussel som ble tatt på alvor

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener Karlsson har noen viktige poeng.

– Vi så det nylig da FIS ikke klarte å ta en avgjørelse om hva de skulle gjøre med de russiske utøverne da krigen mot Ukraina brøt ut. Da informerte de nordiske landene om at de kom til å boikotte konkurranser om russerne fikk stille til start, sier Skinstad, og fortsetter:

– Om det var den utløsende faktoren er ikke helt sikkert, men det var i hvert fall en trussel som ble tatt på alvor, konstaterer han.

EKSPERT: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert og kommentator. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Men om Brasil hadde boikottet fotball-VM...

Skinstad er helt enig med Karlsson i at langrenn har mye større mulighet til å legge press på FIS enn det fotballen er i stand til overfor Fifa.

– Frida Karlsson har helt rett i at det er mye større signaleffekt i en idrett der rundt 60 nasjoner deltar i et VM eller OL, enn det har i et fotball-VM der over 200 nasjoner kjemper om å kvalifisere seg til VM, poengterer TV 2-eksperten, før han likevel slår fast:

– Men når det er sagt, hvis du sammenligner Sverige i langrenn med et lag i gult i fotball-VM, nemlig Brasil, så tror jeg det hadde gitt et ordentlig signal til Fifa om de for eksempel hadde boikottet VM i Qatar på grunn av menneskerettighetsbruddene.