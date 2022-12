Fredrik (21) skal gå verdenscup i langrenn for Colombia: – Det blir magisk!

Fredrik Gerado Fodstad skal gå verdenscup for et land som ikke akkurat har de største skitradisjonene.

GÅR FOR COLOMBIA: Fredrik skal gå verdenscup for Colombia. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det kan jo ikke bli større enn dette. Verdenscup! Det øverste nivået. På hjemmebane! Det blir helt magisk!

Det slår Fredrik Fodstad fast når han tar imot TV 2 i leiligheten hjemme på Lillehammer. Her bor han sammen med skiskytter Martin Uldal.

Men Fredrik Fodstad er nok et ukjent navn for de fleste.

TIDLIG KRØKES: Fredrik Gerardo Fodstad ble adoptert fra Columbia, bare noen måneder gammel. Han begynte tidlig å gå på ski. Foto: Privat

21-åringen skal gå verdenscupen på Lillehammer, men ikke for Norge.

Han forklarer:

– I fjor bestemte jeg meg for å representere Colombia, jeg ønsker å gå internasjonale renn og det er jo skrekkelig vanskelig å kvalifisere seg for Norge. Og født som jeg er i Colombia så jeg muligheten der.

Fodstad ble adoptert da han var tre måneder.

– Jeg har hatt en helt vanlig oppvekst i Norge og begynte tidlig å gå på ski – som vennene mine. Jeg fikk etterhvert lyst til å satse på langrenn og kom meg inn på NTG her på Lillehammer og har blitt her etterpå. Nå er det stort sett langrenn på heltid. Bortsett fra trening så jobber jeg litt for hjemmetjenesten i Lillehammer kommune - og det er givende, sier han.

– Hva slags forhold har du til landet du ble født i, Colombia?

– Jeg er jo norsk og har lite kontakt med landet. Jeg har ikke vært der siden jeg ble født, jeg planla en tur dit for et par år siden, men så kom korona og satte en stopper for det. Jeg har lyst til å treffe familie og oppleve kulturen i landet, konstaterer han.

– Hvor bra er du som skiløper?

MÅLBEVISST: OL i 2026 er det store målet for Fredrik Fodstad, men først er det verdenscup på hjem mebane, på Lillehammer. Foto: Privat

– Jeg er ikke i toppen, men tror at med riktig trening så kommer framgangen. U23-VM er mitt første mål og litt lenger fram er det jo OL i 2026. Jeg ønsker å gå der, bedyrer han.

I helgen er det verdenscupdebut som gjelder i løypene hvor det var OL i 1994.

– Dette blir noe nytt for meg, å få kjenne på det ypperste nivået. Jeg har jo vært og sett på verdenscuprenn på Lillehammer, sett de store gutta, nå skal jeg gå selv. Det blir dritkult! Men er forberedt på at jeg får skikkelig juling av Klæbo og gjengen, avslutter Fredrik Gerado Fodstad fra Lillehammer Skiklubb, som i helgen går verdenscup for Colombia.