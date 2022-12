Fortviler over endring: – Det går i feil retning

Se sprint på TV 2 Direkte: Prolog klokken 09.25, finaler klokken 11.55!

Denne sesongen har Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) gjort omfattende endringer i rennprogrammet. Nå skal kvinner og menn gå flere distanser som er like lange.

For menn blir 15 kilometer erstattet med ti kilometer, som kvinnene allerede går. Men på den lengre distansen møtes de på midten. Herrene går fra 30 til 20 kilometer, mens kvinnenes 15 kilometer dermed blir 20 kilometer.

– Bakgrunnen for dette er å gjøre en endring i likestillingens navn, som også vil føre til økt spenning. En liten endring for kvinnene, men en ganske stor for menn, sier TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad.

Dette er en prøveordning som skal fungere under hele verdenscupsesongen. Bare VM blir skjermet, som vil inneholde de «normalene» rennene.

Kritiske veteraner

Men endringene blir ikke godt mottatt av alle. Simen Hegstad Krüger (OL-gull på 30 km) og Hans Christer Holund (VM-gull på 50 km) er misfornøyde.

– Rennprogrammet må bli mer balansert i fremtida. Hvis vi kun går korte løp, så er det færre løpere som kan gå skirenn. Da går spenningen ned. Jeg tror det blir viktig for FIS at de legger inn flere tremiler og femmiler, sier Holund.

Denne sesongen dukker distansene opp i bare VM og i Holmenkollen i mars.

KRITISK: Petter Soleng Skinstad syns ikke endringene er heldig. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg syns det er for ensidig – FIS kunne lekt seg litt mer for å få flere distanser og mer variasjon. De som er raske får sine, de som er utholdende får sine renn. Jeg tror det hadde vært mer underholdene å se på.

Krüger vil ikke skylde på andre enn seg selv etter en svak dag i sporet på Lillehammer da han på den «nye» distansen endte på 10. plass. Men han legger ikke skjul på hva som er hans mening.

– Jeg er ikke happy med endringen. Det er noe vi har vært klar over lenge, så det er sånn det er, sier Krüger.

– Det er de litt lengre løpa som har trigget meg mest og som jeg syns er morsomme å gå. Det er synd at det blir kortere, og jeg føler det går feil vei.

Krüger sier det skal kreves litt for å kunne vinne et distanserenn.

– Jeg mener at langrenn skal være tøft og slit. Man skal være ekstremt godt trent for å vinne skirenn. Jeg forstår ikke at vi kan gå 15 og 30 kilometer.

Duoen får støtte av flere som også savner de litt lengre distansene.

– Jeg er glad i tremila, så jeg syns det er kjedelig. 10-kilometeren er en fin tanke for å få flere i toppen, men rundene blir for like, sier Pål Golberg.

– For meg er det dumt med ti kilometer. Det må ikke bare være 10 og 20 kilometer, sier svenske Jens Burman.

DEN ENES DØD, DEN ANDRES BRØD? TV 2s ekspert tror endringene i verdencupen er gunstig for Johannes Høsflot Klæbo (t.v), mens det går ut over Hans Christer Holund. Foto: Johanna Wallen / BILDBYRÅN

Mener FIS bommer

Petter Skinstad ønsker 10-kilometeren velkommen på programmet, men er mer kritisk til at den tradisjonelle 3-mila erstattes av den kortere 20-kilometeren.

Han mener endringen kan virke mot sin hensikt for kvinnene, men er mest redd for hva som vil skje med løpere som spesialiserer seg på lengre distanser.

– Det kommer til å bli færre og færre og mindre rom for dem i internasjonalt langrenn. Vi beveger oss til å være en stadion-idrett. Dette vil være tilpasset hurtige og moderne løpere.

– Jeg forstår frustrasjonen til Krüger og Holund. Øvelser de har spesifikt trent på i flere år blir tatt vekk. Det endrer forutsetninger totalt for å lykkes. Langrenn beveger seg i en retning som er ugunstig.

For spesielt én mann er dette gode nyheter for.

– Den store vinneren er Johannes Høsflot Klæbo. Han kommer til å være favoritt i alle løp.

Han skjønner ikke hva FIS prøver å få til.

– FIS gjør så mye rart med det de tenker. FIS prøver å modernisere langrenn, men med feil grep.

– Kan virke forstyrrende

Renndirektør i FIS Michael Lamplot forklarer hvorfor endringene har forekommet.

– Det har vært diskusjoner i flere år. Nå er likestilling blitt bare viktigere i samfunnet. En arbeidsgruppe kom med et forslag som nå blir prøvd ut denne sesongen.

ENDRINGER: Michal Lamplot sier flere av endringene er kommet for å bli. Foto: Johanna Wallen / BILDBYRÅN

Han skjønner frustrasjonen til Krüger og Holund.

– Det kan virke forstyrrende når de er vant med noe. Det er helt rettferdig at ikke alle er enige. Men dette er ikke revolusjonerende endringer.

At det blir like distanser for kvinner og menn, er allerede bestemt. Til våren blir det klart om 20 og 10 kilometer blir videreført.

– Det blir nok dette vi ser i fremtiden, sier Lamplot.