Fortsatt ingen Klæbo-avtale: – Vanskelig å kommentere

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er tydelig på at han gjerne skulle ha sett Johannes Høsflot Klæbo på landslaget.

I en pressemelding søndag 23. april slapp Johannes Høsflot Klæbo bomben om at han ikke ville være en del av landslaget kommende sesong.

– Med min avgang så har skiforbundet muligheter til å redusere sine kostnader og i stedet bruke penger på andre utøvere. Ja, nå vil de også slippe å betale for mine høydeopphold. Jeg har flere kamerater på landslaget som jeg føler er blitt dårlig behandlet i denne uttaksprosessen, sa Klæbo i pressemeldingen.



Landslagstrener Eirik Myhr Nossum skulle gjerne sett at situasjonen med landets største langrennsstjerne hadde vært unngått.

– Selvfølgelig. Vi skulle gjerne hatt Johannes på lag. Nå har ikke jeg sittet veldig nært den prosessen på noe vis. Han er verdens beste skiløper, som ikke er på lag, med all dramatikken som ligger i det, sier Myhr Nossum til TV 2.



Ingen avtale

Klæbo har fortsatt ikke signert representasjonsavtalen med Norges Skiforbund, som han er nødt til å ha for å få gå verdenscup til vinteren.

– Jeg vet ingenting om det. Jeg er absolutt ikke en sentral aktør i dette, så det får du nesten spørre Johannes og hans apparat om, sier Myhr Nossum.

– Burde det vært mulig og unngått denne saken?

– Jeg synes det er noe vanskelig å kommentere all den tid jeg ikke vet noe mer om det enn det jeg gjør. Til enhver tid er det et ønske om at de beste skal være på start, men jeg synes det er vanskelig å kommentere denne saken spesifikt, sier Myhr Nossum.

INTET NYTT: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum kan fortelle at det fortsatt ikke foreligger noen avtale med Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Frank Lervik

Landslagstreneren forstår at uttaksprosessen kan ha virket uryddig fra utsiden. I tillegg til Klæbo-saken, ble også Didrik Tønseth først vraket til troppen, før han tre dager senere fikk beskjed om at han var inne igjen.

– Det er viktig å ha bakteppet med at Hans Christer Holund i siste liten valgte å legge opp. Det hadde han ikke bestemt seg for på det tidspunktet vi var nødt til å ta ut et lag. Da er det vanskeligere å kommunisere så mye annet enn det vi gjorde. Selvfølgelig virker det litt rotete utad, men vi som var oppi det opplevde ikke det så veldig rotete, forklarer han.

Kapteinsrolle for yngstemann

Kollega og sprintrival Even Northug, er også blant dem som gjerne skulle ha sett Klæbo på landslaget.

– Jeg skulle gjerne ha hatt han med så klart, men nå valgte han å stå utenfor og kjøre sitt eget opplegg. Jeg har respekt for det valget han tar. Han kommer vel inn i loopen igjen til verdenscupsesongen, så da får vi «catche opp» igjen, sier han og lover Klæbo kamp.

GÅR FOR SPRINTCUPEN: Even Northug lover Klæbo kamp om sammenlagtseieren i sprintcupen. Foto: Terje Pedersen

– Hovedmålet er sprintcupen sammenlagt, og samtidig gå Tour de Ski. Jeg vil røske med meg poeng i hvert eneste sprintrenn. Det er ekstremt vanskelig å slå Johannes, men jeg hadde jo den røde trøyen før jul, så hvorfor ikke ha den etter 13 renn. Jeg skal gjøre det jeg kan for å slå han, gliser Northug.



Trener Myhr Nossum har på sin side store forventninger til at lagets yngste stepper opp i Klæbos fravær.

NY LEDESTJERNE? Med Klæbo ute, trekker Eirik Myhr Nossum fram Harald Østberg Amundsen som landslagets kommende ledestjerne. Foto: Terje Bendiksby

– Det er ikke noe tvil om at yngstemann på laget, Harald Østberg Amundsen, etter hvert begynner å vokse seg inn i en kapteinsrolle. Det må han bare avfinne seg med, selv om gamlefar, Sjur Røthe, tviholder på kapteinsrollen enn så lenge, sier Myhr Nossum og utdyper:

– Han har vært en av verdens beste skøytere i noen år, han er finalekar i sprint. Han er en allrounder. Med en sesong uten sykdom og skader, mener jeg skal være med å kjempe høyt i totalen.