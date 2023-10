Fortsatt ingen avtale for Klæbo

Saken oppdateres.

Det var knyttet spenning til hva Johannes Høsflot Klæbo og hans team skulle dele på onsdagens pressekonferanse i Orkanger.

Der ble det klart at Team Klæbo innleder et kommersielt samarbeid med Norsk Kylling. Avtalen ble presentert mens skistjernen er i en konflikt med eget forbund.



Etter at Klæbo i april brøt med landslaget, har han og teamet flere ganger vært i samtaler med Norges Skiforbund for å komme til en nødvendig enighet for at skiesset skal kunne gå verdenscuprenn denne vinteren.

En representasjonsavtale innebærer enighet om bekledning, kontakt med mediene og forpliktelser til Skiforbundet.



Klæbo og Skiforbundet er fortsatt ikke enige om en avtale. Det bekrefter Team Klæbo.

– Handler ikke om penger

– Vi er ikke kommet i mål, sier manager Haakon Klæbo.

PAPPA OG MANAGER: Haakon Klæbo. Foto: Lise Åserud

Han understreker at Team Klæbo er ute etter en representasjonsavtale og at de har sagt nei til en landslagsavtale.

– Det handler overhodet ikke om penger, sier faren.

– Hvis du skal kalle ting for forhandlinger så må det være reelt, det kan ikke være slik at det bare er en part som sitter og kommer med forslag, sier han.



Johannes Klæbo ble spurt om forholdet til langrennssjef Espen Bjervig.

– Jeg og Espen har hatt et bra forhold, vil jeg påstå. Det er sikkert som et ekteskap: Man har gode og litt dårlige tider. Vi har hatt mange gode og dårlige diskusjoner.

Foto: PER-ATLE KARLSEN / TV 2

Fortsatt motivert

– Jeg er motivert som bare det. Jeg er fortsatt motivert. Det viktigste for motivasjonen min er det som skal skje i 2025, sier Klæbo om stoda før denne sesongen, som arrangeres uten mesterskap.

Da er det VM på hjemmebane.

– Han er i hvert fall ikke dårligere enn i fjor, sier morfar og trener Kåre om formen til Klæbo.

Da TV 2 møtte Klæbo til et eksklusivt intervju på hans treningssamling i USA forrige måned, var trønderen klar på at han er villig til å ikke gå et eneste verdenscuprenn i vinter om ikke hans krav blir møtt.

– Det handler om verdier og hvordan man behandler folk, sa han den gangen.

Det budskapet gjentok han på Orkanger onsdag.

Sesongstarten i verdenscupen går i Ruka, Finland, siste helgen i november. Uken før sesongåpner utøverne nasjonalt på Beitostølen.

Mandag reiser Team Klæbo på høydeopphold til italienske Livigno.