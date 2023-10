Fortsatt ingen avtale for Klæbo: – Vanskelig

ORKANGER/BERGEN (TV 2): Johannes Høsflot Klæbo og Norges Skiforbund er fortsatt et godt stykke unna en avtale. Skistjernen svarte i tillegg på om en påståtte skisabotasjen.

Det var knyttet spenning til hva Johannes Høsflot Klæbo og hans team skulle dele på onsdagens pressekonferanse i Orkanger.



Der ble det klart at Team Klæbo innleder et kommersielt samarbeid med Norsk Kylling. Avtalen ble presentert mens skistjernen er i en konflikt med eget forbund.



Etter at Klæbo i april brøt med landslaget, har han og teamet flere ganger vært i samtaler med Norges Skiforbund for å komme til en nødvendig enighet for at skiesset skal kunne gå verdenscuprenn denne vinteren.

En representasjonsavtale innebærer enighet om bekledning, kontakt med mediene og forpliktelser til Skiforbundet.



Klæbo og Skiforbundet er fortsatt ikke enige om en avtale. Det bekrefter Team Klæbo.

– Handler ikke om penger

– Vi er ikke kommet i mål, sier manager Haakon Klæbo.

PAPPA OG MANAGER: Haakon Klæbo. Foto: Lise Åserud

Han understreker at Team Klæbo er ute etter en representasjonsavtale og at de har sagt nei til en landslagsavtale.

– Det handler overhodet ikke om penger, men om kontroll på egen tid, sier faren.

Han forteller at Team Klæbo ønsker fri fra avtalen i to perioder. Problemet ligger ifølge teamet om ni dager etter Tour de Ski. Der har partene foreløpig ikke blitt enige.

Team Klæbo ønsker da fri fra representasjonsavtalen.

– Hvorfor er de ni dagene så viktig?

– For meg er det viktig å se på totalen. Jeg har takket nei til landslag fordi jeg mente det ikke var godt nok. Det handler om hvordan man behandler folk og verdier, sier Johannes til TV 2.

Han legger til:

– Man har noen verdier som grunnpilar og de må man jobbe for å etterstrebe. Det kan ikke våre sånn at man skal si noe og så gjøre noe annet. Det faller i dårlig smak hos meg.

Han understreker at han ønsker å komme til enighet med forbundet.

– Jeg har full forståelse for at jeg er avhengig av NSF og de er avhengig av meg. Men det er et samspill. Og da må man spille på lag. Det kan ikke kun gå den ene veien. Det må gå begge veier. Det føler jeg er en viktig del.

KLAR TALE: Langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo etter en pressekonferanse. Foto: Lise Åserud

Frustrert manager

– Hvis du skal kalle ting for forhandlinger så må det være reelt, det kan ikke være slik at det bare er en part som sitter og kommer med forslag, sier en tydelig frustrert Haakon Klæbo.



– Det er en veldig bra dialog, men det er vanskelig å forhandle, sier han til TV 2.

– Det koster krefter når du gjør hva du kan for å bli enig, leter etter løsninger og ingen hører på deg, sier pappa Klæbo.

Han leder forhandlingene på vegne av teamet.

– Han virker resignert. Det er fullt forståelig. Han er lei, tror jeg, sier Johannes om faren.

GOD STEMNING: Langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo (f.h.), trener og morfar Kåre Høsflot og far og manager Haakon Klæbo under en pressekonferanse. Foto: Lise Åserud

Johannes Klæbo ble også spurt om forholdet til langrennssjef Espen Bjervig.

– Jeg og Espen har hatt et bra forhold, vil jeg påstå. Det er sikkert som et ekteskap: Man har gode og litt dårlige tider. Vi har hatt mange gode og dårlige diskusjoner.

Til TV 2 sier leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, følgende:

– Vi har gode samtaler og vil komme tilbake når vi har noe mer og meddele, skriver Skogstad i en SMS.

Foto: PER-ATLE KARLSEN / TV 2

Svarte om skisabotasje

I september ble det kjent Skiforbundet oppretter varslingssak etter at tidligere Klæbo-hjelper og landslagssmører Frode Pedersen gikk ut mot det han mener er kritikkverdige forhold.

– Når noen påpeker mulige kritikkverdige forhold i NSF må vi ta det på alvor. Etter hvert ble det klart for oss at vi sto overfor en varslingssak etter arbeidsmiljøloven, sa langrennssjef Espen Bjervig.

Pedersen fikk beskjed i sommer om at han ikke fikk fortsette i Skiforbundet. En av hendelsene han tok opp var at et av Klæbos gode skipar ble ødelagt før 15-kilometeren i VM.



– Ble et av topp-parene dine ødelagt under VM? Ble Klæbo spurt om på onsdagens pressekonferanse i Orkanger.

– Altså det er Frode (smører) som har best kontroll på det der. Det er en sak han styrer. Men, ja, jeg visste det.

– Jeg fikk vite det etter VM, legger han til.

DEN GANG DA: Johannes Høsflot Klæbo og smører Frode Pedersen t.h. under skilandslagets samling på Sognefjellet i fjor. Foto: Terje Pedersen

Klæbo bekrefter at det handlet om et «godt par».



Fortsatt motivert

– Jeg er motivert som bare det. Jeg er fortsatt motivert. Det viktigste for motivasjonen min er det som skal skje i 2025, sier Klæbo om stoda før denne sesongen, som arrangeres uten mesterskap.

Da er det VM på hjemmebane.

– Han er i hvert fall ikke dårligere enn i fjor, sier morfar og trener Kåre om formen til Klæbo.

Da TV 2 møtte Klæbo til et eksklusivt intervju på hans treningssamling i USA forrige måned, var trønderen klar på at han er villig til å ikke gå et eneste verdenscuprenn i vinter om ikke hans krav blir møtt.

– Det handler om verdier og hvordan man behandler folk, sa han den gangen.

Det budskapet gjentok han på Orkanger onsdag.

Sesongstarten i verdenscupen går i Ruka, Finland, siste helgen i november. Uken før sesongåpner utøverne nasjonalt på Beitostølen.

Mandag reiser Team Klæbo på høydeopphold til italienske Livigno.