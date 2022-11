Følger i storebrors fotspor: – Jeg så ham ikke

Even Northug tok sin første pallplass i verdenscupen og benyttet anledningen til å sende et stikk mot en svenske som har fått Northug-meldinger før.

Even Northug ble nummer to på sprinten i Ruka og fulgte i storebrors fotspor i intervjusonen etterpå. Foto: Caroline Simonsen/ TV2

Den yngste i Northug-klanen var ikke ulik sin eldste bror, Petter Northug, da han ble intervjuet etter 2. plassen i Ruka.

27-åringen fulgte en kjent oppskrift da han fikk spørsmål om sin svenske konkurrent Calle Halfvarsson.

– Var det han som brente opp alt kruttet i kvartfinalen? Jeg så ham ikke etter det. Han trodde sikkert at det var det som var finalen, sa Even Northug til TV 2.

Det var ingen som kunne gjøre noe med Johannes Høsflot Klæbo, men Even Northug var fornøyd med 2. plassen, og med å holde svensken bak seg. Foto: Terje Pedersen

Den svenske rivalen, som i mange år måtte tåle meldinger fra den eldste broren i familien, hadde nok håpet at han hadde tapt sitt siste skirenn mot Northug.

Så dukket lillebror opp.

– Det er bare å gratulere. Even var sterk. Det var ikke så mye å gjøre med han i dag, sier Halfvarsson, som endte på en femteplass i sprintfinalen og ble beste svenske løper.

Petter Northug tar helt av: – Jada! F***

– Han er «snabbere»

Den svenske veteranen lot seg imponere av sin ferskeste Northug-konkurrent under sprinten i de finske skoger, og tillot seg å sammenligne den yngste broren med den eldste.

– Han er litt «snabbere», tror jeg, sier en smilende svenske om Even Northug, med Petter Northug stående rett ved siden av seg.

Calle Halfvarsson lot seg imponere av Even Northug under sprinten fredag. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Også storebror er imponert.

– Det Even gjør i dag, det har ikke jeg gjort her, og det har ikke Thomas heller gjort, så han er nok den sterkeste av oss her i Ruka.

Svensken gikk på trynet rett før mål

– Artig at han er tilbake

Selv om Halfvarsson nok en gang må tåle meldinger fra den norske langrennsfamilien etter et løp, er ikke den pensjonerte broren redd for å si at han har troen på sin tidligere konkurrent.

Slik så det ut da Petter Northug gikk Norge inn til gull og henviste Calle Halfvarsson og Sverige til sølvplass under VM i Falun. Foto: Terje Pedersen

– Jeg synes vi ser litt av gode gamle Calle. Han gikk fort etter OL i fjor, han gikk fort i sommer, og det han har gjorde i Bruksvallarna forrige helg og her i Ruka nå viser at han er den beste svenske løperen på distanse og sprint igjen. Det er artig at han er tilbake, sier Petter Northug.

Slike ord er det mer uvant for svenske skiløpere å høre fra den kanten.

– Det er en ny Petter Northug også, som står her og skryter, sier Halfvarsson med et smil.