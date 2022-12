Følger ensom plan: – Ingen grunn til å endre

Når resten av landslaget reiser hjem til jul, eller til andre steder i høyden, velger Johannes Høsflot Klæbo å bli igjen i Davos.

Der skal han ringe inn julen alene.

– Det blir fint det, jeg gleder meg, sier Klæbo om juleplanene.

Mens Anne Kjersti Kalvå, Tiril og Lotta Udnes Weng, Didrik Tønseth, Pål Golberg og Sjur Røthe skal feire julen i Pontresina, en drøy time fra Davos, blir Klæbo værende som eneste løper.

– Jeg var her i fjor og trivdes godt med det. Jeg ser ikke noen grunn til å endre på det, sier langrennsløperen.

– Sendt seg selv hjem

Også i fjor ble julemiddagen inntatt i de sveitsiske alper, men da var kjæresten, Pernille Døsvik, sammen med han. I år reiser også hun hjem fra Davos før jul.

– Det er ikke jeg som har sendt henne hjem, hun har sendt seg selv hjem. Hadde det vært opp til meg så hadde hun vært her, men hun vil hjem. Jeg vet ikke om det er omgivelsene eller hotellet eller hva det er, men det er åpenbart ikke godt nok, sier en humørfylt Klæbo.

Johannes Høsflot Klæbo og Pernille Døsvik feiret julen sammen i Davos for ett år siden. Foto: Ernst A. Lersveen

26-åringen forteller likevel at det kan bli akutelt å flytte på seg. Ikke for å feire jul sammen med noen andre, men for å sikre seg de beste snøforholdene.

– Det er ikke like mye snø her som i fjor. Hvis det kun er 5 kilometers-løypa som er åpen, så kan det hende jeg flytter på meg på lille julaften. Da kan det bli Pontresina eller Livingo, men det får vi ta som det kommer, sier trønderen.

– Fryktelig fælt

Uansett ser det ikke ut til at det blir behov for å kvitte seg med mengder av gavepapir når julekvelden går mot slutten.

Også på julaften er det treningen som står i fokus.

– Jeg har ikke med meg en eneste pakke. Planen er å gjøre som vanlig, klink «juleintervall», det er det eneste som er sikkert. Så blir det frokost på hotellet og middag i toppetasjen.

Johannes Høsflot Klæbo trener i Davos dagen før sprint Foto: Ernst A Lersveen / TV 2

Klæbo, som ble slått i en skøytesprint for første gang på fire år i Davos, gleder seg også over å kunne endre èn av tradisjonene han er vant med hjemmefra.

– Mamma og pappa er vokst opp med å spise lutefisk på julaften, fryktelig fælt forresten, men det er det vi er vokst opp med. Vi får holde det til å spise fisk på julaften, men det blir nok sushi. Det var det vi spiste i fjor og det fungerte fint, sier Klæbo med et smil.