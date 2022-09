Fnyser av Bjørgen-kritikk: – Må få mene hva hun vil

Johannes Høsflot Klæbo er eneste herreløper på landslaget som er på høydesamling. Det har fått Marit Bjørgen til å reagere.

Til VG sa hun at «det er krevende når en ener går begge veier».

– Hun sier indirekte at du burde holdt deg hjemme istedet for å dra på høydeopphold i USA, Johannes Høsflot Klæbo?

– Hun må jo få si og mene det hun gjør. Men, hun og laget var jo mye i høyden da hun holdt på! Dette er en individuell idrett og når jeg står på startstreken så er langrenn en ensom kamp, innleder Klæbo på et pressetreff.

Langrennsstjernen forteller at han trives utrolig godt på lag og skulle ønske at de andre «gutta» på laget ble med.

– En del av dette

– Samtidig, når jeg først har bestemt meg for noe, og tror på det, så vil jeg gjøre det et hundre prosent. Jeg vil stille i mesterskap, OL og VM, med følelsen av at jeg at jeg har gjort alt for å være best mulig forberedt.

– For meg er høydeopphold en del av dette. Så at Marit Bjørgen mener noe annet får være hennes sak, utdyper trønderen.

Marit Bjørgen og Johannes Høsflot Klæbo under OL i 2018 Foto: Lise Åserud

– Du er jo opptatt av at langrenn må utvikle seg. Velger du forberedelser i høyden som gamle skihelter brukte?

– Hvis du titter litt på norsk idrettshistorie og ser hva utholdenhetsutøvere har gjort for å lykkes, ser du at høydeopphold er en del av suksessfaktoren.

Derfor gjør han det

– Vi i Norge har god erfaring gjennom flere tiår med trening i høyden. Jeg har også tro på at det skal gjøre meg bitte-litte grann bedre, jeg vet ikke hvor mye, derfor gjør jeg det, forklarer Klæbo.

TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, minner om at Marit Bjørgen selv var mye i høyden med sitt lag da hun var aktiv:

– Marit fikk sin satsing tilrettelagt da hun var på landslaget. Også da var det mest rettferdig å behandle alle ulikt. Løpere har alltid forskjellige ønsker og behov. Og på den tiden var hele laget med på høydeopphold.