Flugstad Østberg tapte sekundstrid om pallen

Ingvild Flugstad Østberg kjempet lenge om pallplass på ti kilometeren i franske Les Rousses.

Hun gikk i mål kun fire sekunder bak Jessie Diggins til en foreløpig tredjeplass, men dagens overraskelse Delphine Claudel gikk inn til andreplass og dyttet Flugstad Østberg ned til den sure fjerdeplassen.

– Jeg er veldig godt fornøyd med løpet. Det var et jobbe-løp. Jeg følte kanskje aldri at jeg gikk kjempefort, men kanskje det var nøkkelen her. Det er nesten litt høyde her. Jeg prøvde å gå ganske kontrollert, og følte det fungerte bra, og en del bedre enn NM, sier Flugstad Østberg til Viaplay.

– Nummer fire er en litt kjedelig plassering, men jeg følte det kunne gå litt alle veier i dag. Jeg synes dette lover godt for det som skal skje fremover, så det var godt og få et sånt løp, fortsetter en fornøyd Flugstad Østberg.

Hun sier følgende om en potensiell VM-plass:

– Vi visste alle sammen at dette her er et av flere viktige løp med tanke på uttak. At jeg kan levere et løp som dette gir meg selv trygghet på at jeg har lyst være en av de fire som skal gå denne distansen.

Ebba Andersson, som har vært ute av verdenscupen grunnet i to måneder grunnet koronasykdom, vant dagens verdenscuprenn, 13,4 sekunder foran den franske kometen.

Weng-drama

Heidi Weng sier hun ble så kald at hun mistet synet mot slutten av verdenscuprennet i Les Rousses fredag.

Weng gikk inn til 15.-plass i verdenscuprennet i Frankrike. Mot slutten slet hun med synet.

I mål var hun 1.04 minutt bak vinner Andersson.

– Det var helt greit. Jeg har faktisk aldri opplevd å bli så kald. Jeg hadde ikke syn. Jeg så nesten ingenting den siste runden. Det var veldig ubehagelig, sa Weng til Viaplay.

– Jeg synes jeg slet litt med gliden også. Ingvild gled fra meg i front. Jeg vet ikke helt hva som skjedde i dag, faktisk. Jeg hadde ikke dagen, fastslo Weng.



Silje Theodorsen ble nest beste norske på 6. plass.

Norge stilte uten verdenscupleder Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå.

Kun 39 løpere stilte til start i 10-kilometeren i Jura-fjellene.