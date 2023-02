Flugstad Østberg på pallen: – Helt sjokkerende

BESTE NORSKE: Ingvild Flugstad Østberg kunne smile for pallplass. Foto: Edgar Eisner / BILDBYRÅN

På kvinnenes ti kilometer fristil i Toblach var Ebba Andersson suveren og tok seieren, 13,3 sekunder foran Jessie Diggins.

Plassen bak knabbet Ingvild Flugstad Østberg foran sveitsiske Nadine Fähndrich.

– Jeg må innrømme at det var et bedre resultat enn det det føltes. Jeg måtte jobbe skikkelig hardt for hver meter, det var beintøft, sier Flugstad Østberg til Viaplay.

I intervjuet blir hun så fortalt at det går mot pallplass, som hun ikke forventet.

– Gjør det det? Så positive sekunderinger fikk jeg ikke. Blir det så bra er det helt sjokkerende, sa hun forbauset til kanalen.

IMPONERTE: Ingvild Flugstad Østberg var overrasket over egen plassering. Foto: Salvatore Di Nolfi

Mørk dag for Udnes Weng

Nest beste norske ble Silje Theodorsen på 14. plass. Tiril Udnes Weng hadde en tung dag i sporet og ble nummer 29.

– Det var seigt. Jeg mangler sprut og mangler ett gir opp. Jeg går bare og surrer rundt, som er litt frustrerende, sier Udnes Weng til Viaplay.

Allerede på første passering tapte 26-åringen mye tid.

– Det var jeg forberedt på. Min sjanse var å starte rolig, så kunne jeg heller ta noen plasser på andre runden og det klarte jeg, men det blir mange plasser opp og mange sekunder og minutter, det er synd altså, sier hun videre.

TUNGT: Tiril Udnes Weng slet i Toblach. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Diggins-skade

Diggins hadde tydelige smerter i kneet som hun ga utrykk for etter rennet.

– Jeg slo kneet mitt hardt og jeg kan ikke føle det, kunne man høre amerikaneren si på Viaplays sending.

– Når man tar seg til kneet rett etter målgang, så sliten som man er, da har hun kjent det, kommenterte Viaplays Jørn Sundby.

Andre norske plasseringer:

16. plass: Anne Kjersti Kalvå

17. plass Heidi Weng

29. plass Tiril Udnes Weng