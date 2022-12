Flau over norsk dominans: – Det er ikke bra

Herrenes 10 kilometer på Lillehammer minnet mer om et NM enn et verdenscuprenn.

Øverste del av resultatlisten på herrenes 10 kilometer var, for utenom britiske Andrew Musgrave, et eneste stort norsk flagg.

Ni av de ti beste i løypa på Lillehammer var nordmenn. Det er ikke godt nytt, mener langrennseliten.

– Det er ikke bra, det er ikke det. I Norge er vi fornøyd, men i resten av verden...

Flaut

Det sier Emil Iversen. Med sin 12. plass sørget han for at det var totalt ti nordmenn blant de tolv beste.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum kan ikke huske å ha sett en lignende resultatliste som man var vitne til fredag.

– Når man står på sekunderingspost, får man jo mange gratulasjoner. Men litt flaut er det, innrømmer Nossum.

– Hva sier folk?

– Folk er jo imponert, men de sier at det er bra for meg og ikke for sporten.

Beskrivelsen som går igjen fra de utenlandske løperne på Lillehammer er «kjedelig».

– Det er ikke bra for sporten, så klart. Det blir et norsk mesterskap her igjen og det er kjedelig, sier Sveriges Calle Halfvarsson til TV 2.

Han får støtte fra lagkamerat William Poromaa.

William Poromaa og de andre svenske langrennsløperne fikk det tøft på herrenes 10 kilometer. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Folk synes nok det er veldig kjedelig når det blir en sånn dominans. Men man får bare gjøre det man kan, og hoppe i det når man får sjansen.

– Vi har en jobb å gjøre

I mylderet av norske utøvere var det ett annet flagg å se blant topp ti, nemlig Storbritannia. Men selv Andrew Musgrave, som for øvrig ble nummer fire på fredagens 10 kilometer, både bor og trener i Norge og regnes av mange som norsk-britisk.

– Jeg tror ikke det var så mange som fikk med seg at det var NM på ski på Lillehammer i dag, nei, sier Musgrave om oppmerksomheten sporten får fra utlandet.

– Det er klart at det hadde vært bedre om det var flere nasjoner oppi der. Vi andre har en jobb å gjøre. Vi må rett og slett heve oss og gjøre noe med det, fortsetter den britiske langrennsprofilen.

Myhr Nossum er glad for at det i hvert fall var en annen nasjon blant de ti beste.

Andrew Musgrave regnes av mange som norsk-britisk. Foto: Johanna Wallen / BILDBYRÅN

– Målet er jo hele tiden å dominere. Det er jobben min, og andre i norsk langrenn, at vi skal gjøre det bra. Men vi skulle gjerne hatt flere der oppe. Jeg er veldig glad for at Musgrave også er der, sier den norske landslagstreneren.

Iversen påpeker at fraværet av russiske utøvere har stor betydning.

– Vinteren er lang, og vi vet at det i mesterskap er flere som kan heve seg. Men med Russland ute er vi jo litt forberedt på at det blir mye nordmenn, sier Iversen og legger til:

– Jeg kan ikke skjønne at så mange andre land synes det er kjempegøy å se på langrenn.

– Hadde du giddet å se dette på TV om du for eksempel var sveitser eller italiener?

– Nei, det tror jeg ikke altså. Det er nok artigst for nordmenn å se dette rennet i hvert fall.

TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, håper for sporten sin del at flere nasjoner vil hevde seg i toppen i tiden fremover.

– Det er selvsagt ikke bra som TV-produkt ute i Europa med slik norsk dominans, som vi vel aldri har sett tidligere. Heldigvis gjør utenlandske kvinner det bra. La oss håpe de inspirerer sine mannlige kolleger, sier Northug.

Musgrave beskriver situasjonen som at de andre nasjonene rett og slett er for dårlige.

– Det er jo litt kjedelig, og så kan det diskuteres om det hadde vært bedre med privatlag som de har i sykling, for da ville de beste nordmennene vært på forskjellige lag. Men vi i de andre nasjonene må rett og slett gjøre en bedre jobb, for det er ikke nordmennene sin feil at de er gode, påpeker briten.