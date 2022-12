I kvinneklassen har denne sesongen løpere fra flere nasjoner kjempet om tetplassene, det sammen på herrenes sprint. Men på herrenes distanseløp har det vært brutalt å være utlending. Som på søndagens 20 kilometer: Simen Hegstad Krüger vant suverent, etterfulgt av fem landsmenn!

Utenlandske skiledere mener slik norsk dominans kan være ødeleggende for interessen, og har lansert forslag om færre norske løpere til start og samarbeid for smøring av ski.

– Vi kan jo ikke trene mindre, vi hadde gode ski og vi er mange på laget som er bra på ski og fristil enkeltstart er kanskje den distansen vi er sterkest på, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Klæbo innrømmer at han ønsker seg tøffere utenlandsk konkurranse. Det merkes selvsagt at russerne er utestengt.

PALLEN: Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe. Seksdobbel norsk seier. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

– Sportslig er jo Aleksandr Bolsjunov savnet, men den situasjonen får ikke vi gjort noe med. Og jeg tror forresten at selv Bolsjunov skulle fått slite med farten til Krüger på søndag, forklarer Klæbo.

"Kjerringa mot strømmen"

Guri Knotten er sjef for langrenn, skiskyting og kombinert i det sveitsiske skiforbundet. Guri må være "kjerringa mot strømmen"!

– Jeg synes det er helt feil å si at Norge ødelegger sporten. Langrenn står sterkt i Norge. Det er nasjonalsporten. At Norge dominerer er helt naturlig når vi ser på bredden, rekrutteringen og muligheten for å drive denne idretten.

Guri Knotten har på starten av denne sesongen gledet seg over at det er håp for sveitsisk langrenn etter at legenden Dario Cologna la opp etter sist sesong.

– Det er en del unge og lovende løpere her, men vi er i et generasjonsskifte og trenger litt tid. Anja Weber vant U23-VM sist vinter. Og vi har jo sveitsere som kan vinne! Nadine Fähndrich tok jo sin andre verdenscupseier for sesongen på hjemmebane i Davos på lørdag. Det var stort! Så vi er med, understreker Guri Knotten.

Sportsjef for Cologna

Guri Knotten kjenner både norsk, sveitsisk og internasjonal langrenn godt. Hun var selv aktiv og er selv norsk mester!

SUPERDARIO: Dario Cologna var i verdenstoppen i langrenn i 15 år. Her sammen med Guri Knotten i 2012. Foto: Terje Bendiksby

I 2008 gikk hun på laget til Varden som vant stafetten under NM i Trondheim. Knotten var sportssjef for det sveitsiske landslaget fra 2011 til 2014, i en periode hvor Cologna var i verdenstoppen.

– Jeg synes løpene så langt denne sesongen har vist at internasjonal langrenn er mer enn Norge. Løpere fra mange nasjoner har vært blant de seks beste. Det er jo svært gledelig for langrennsporten!

– Men den bredden langrenn har i Norden, og spesielt i Norge, den vil vi aldri få her i Mellom-Europa. Bor du i en by i Norge, om du bor i Oslo, Trondheim eller andre steder, så har du skiløypa 15-20 minutter unna deg. Bor du i en by her så har mange lang vei til snøen og da blir jo rekrutteringsgrunnlaget noe helt annet. Så det betyr jo at vi må ta ekstra godt vare på de talentene vi har, fordi vi har langt færre enn i for eksempel i Norge.

Lær av Norge

Guri Knotten kaster seg seg ikke på forslag om at det må bli færre løpere fra Norge som får gå verdenscup. Direktøren i Swiss Ski tror at det er vilje blant medlemslandene i det internasjonale skiforbundet, FIS, til å finne løsninger som styrker arbeidet med langrenn i land som trenger faglig og økonomisk støtte.

– Men samtidig skal vi la oss begeistre av gode prestasjoner, som vi så her i Davos. Det er artig og bra at Norge gjør det bra. Jeg vet at det trenes vanvittig godt i Norge. Det er en treningskultur i norsk langrenn som er forbilledlig og som andre land kan lære av. Så vi kan ikke si at gode prestasjoner ødelegger idretten, avslutter Guri Knotten, sjef for langrenn i Sveits.

– Det var fornuftige tanker fra Guri Knotten, for det var skyhøyt nivå på det våre løpere presterte i Davos. I Lillehammer hadde jeg en litt flau smak etter vår dominans, her er jeg bare imponert, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.