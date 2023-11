Får kjærestetips av Northug: – Kan ødelegge et forhold!

– Det har nok vært litt bevisst. Jeg har ingen grunn til å være for cocky. Jeg har trent veldig bra, men nå må jeg begynne å få resultater før jeg skal være for tøff i trynet. Det er viktig å gi litt faen, sier Iversen i et langt intervju hvor han delte mye til TV 2.



Før start dysset han ned betydningen av rennet og nektet til NRK for at det på noen som helst måte var avgjørende for han å levere på Beitostølen.

Så dunket han til fra start og overrasket de fleste. Iversen holdt stand passering etter passering og klokket inn som nummer to.

Etter målgang var han til TV 2 åpen om at det likevel betydde en god del for han med en sånn positiv opplevelse etter år hvor han har trøblet.

Samtidig sto han for det han sa før start og kom med kraftige stikk til NRKs langrennekspert Fredrik Aukland.

– Det siste jeg hørte før jeg gikk til stadion var at Aukland sa at jeg hadde kniven på strupen. Det er faktisk noe av det dummeste jeg har hørt i hele mitt liv! Jeg har aldri hatt mindre kniven på strupen, sier Iversen.



UENIG: Emil Iversen mener ikke at det var avgjørende for ham å gå fort på Beitostølen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg trenger ikke å gå!



Han utdyper at han ikke er på landslag og kun har som mål denne vinteren å komme tilbake i godt slag før han neste sesong håper å kunne kjempe om medalje i VM i Granåsen.

At han måtte levere, fordi det å gå verdenscup i Ruka er avgjørende, avkrefter han.

– Å gå fort på Beito blir veldig fort glemt. Det står ikke og faller på Ruka for min del. Men det er vel sånn journalister liker å si.

– Men Aukland er jo ekspert.



– Ja, han er jo det. Men han er også journalist. For spør du Nossum (Eirik Myhr Nossum, landslagssjef) og Trond (Nystad, Iversens trener) eller andre som kan litt mer om gamet og ikke snakker i overskrifter, tror jeg at de er mer på at jeg må prøve å komme meg i gang. Det står ikke og faller på det i det hele tatt!



– Du er altså uenig i uttalelsen?



– Jeg hadde ikke kniven på strupen i det hele tatt. Jeg trenger ikke å gå i Ruka. Jeg er sikker på at jeg skal få gå verdenscup før eller siden om jeg holder meg frisk.

Samtidig legger han til at han nok takker ja til plass på laget til Ruka i verdenscupåpningen om han får tilbudet.

GAMLE LAGKAMERATER: Emil Iversen og Petter Northug fotografert sammen i 2017. Nå er Northug TV 2-ekspert og lørdag ga han kjærestetips til sin gamle lagkamerat. Foto: Pedersen, Terje

Får kjærestetips

I sommer bekreftet profilen sitt forhold med Kiwi-arving Bettina Burud.

På Beitostølen var hun for første gang på plass for å se samboeren i et skikkelig skirenn.

– Det gir meg en ekstra ro. Dette er det første skirennet hun er er med skikkelig. Det virker som er en suksessoppskrift. Det tror jeg hun synes er stas også. Det er veldig bra nå, smiler han.

– Krever du å få henne med på verdenscuprenn også?

– Ja, jeg skal spørre. Nå skal jeg gi henne gavekortet på Mester Grønn og smiske. Jeg får høre om hun vil være med videre, for tydeligvis har jeg litt lavere hvilepuls og er litt mer avslappet når hun er her. Jeg har ikke sagt det til henne ennå, så jeg får si det til henne i løpet av helgen, svarer han.

– Eller så kan hun se det på TV 2?

– Ja, vi gutta liker ikke å snakke om sånne ting, vet du, svarer han og smiler før TV 2s langrennekspert Petter Northug kom med en klar oppfordring:

– Ikke ta henne med til Ruka! Det kan faktisk ødelegge et forhold, sa eksperten og gliste.



– Ja, hun må ikke til Ruka. Det går ikke! Det er viktigere at forholdet bevares enn at jeg går fort på ski, svarer Iversen og ler.



– Jeg har ikke peiling



Etter målgang fortsatte den tidligere verdensmesteren på mange måter med den noe beskjedne tonen om egne langrennsferdigheter.

– Det var først og fremst tungt. Det var veldig hardt å gå skirenn igjen. Jeg håper det blir lettere etter hvert, for det her var brutalt!

Han hevder at det var vanskelig å legge en klar plan før han startet på det 10 kilometer lange rennet.

– Det var uvant. Pål (Trøan Aune) spurte i går om jeg hadde game- planen klar. Da flirte jeg bare og sa: «Jeg har ikke peiling, jeg». Jeg hadde ikke gått på ett år. Jeg vet ikke hvordan jeg skal åpne eller gå på slutten, jeg måtte bare føle meg frem, sier han.

GLISTE: Emil Iversen var naturligvis i godt humør etter andreplassen i nasjonal åpning på Beitostølen. Foto: Geir Olsen

Han innrømmer at han trodde at han trengte flere renn for å virkelig være med å kjempe i toppen, men samtidig er han ikke helt sjokkert over at han blandet seg inn blant de beste.

– Når du har hatt så mange dårlige opplevelser, begynner man å glemme litt hvordan man hadde det før. Men nå virker det som jeg har klart å legge det bak meg, og nå kan jeg sikte enda litt høyere og endelig få litt troen på meg selv. Gode opplevelser tror jeg er det beste som kan skje meg for å gå fort på ski, og nå har jeg fått to i helgen. Det lover bra for meg og lover dårlig for resten som har lyst å slå meg, smiler Iversen.



Etter at han ble vraket av langrennslandslaget etter forrige sesong, har han på eget lag forberedt seg til sesongen.

Iversen tror det har vært avgjørende for at han har funnet tilbake til gleden med langrenn.

– Jeg sa til noen kompiser av meg i går at det er så rolig stemning på privatlaget mitt. Det er vin og øl .. til støtteapparatet, ikke meg, legger han raskt til, før han fortsetter:

– Folk koser seg. Jeg legger meg sent og står opp sent. Jeg gjør akkurat det jeg har mest tro på hele veien. Jeg har funnet litt tilbake til gleden og sånn jeg liker å gjøre det. Det betyr veldig mye.

BLE RØRT: TV 2s langrennsekspert Petter Northug la ikke skjul på at han ble rørt av intervjuet til Emil Iversen. Foto: Beate Oma Dahle

Northug ble rørt

Etter intervjuet med Iversen la ikke Northug skjul på at det var godt å se Iversen fortelle om hvordan han har funnet tilbake til gleden med langrenn.

– Først og fremst synes jeg det Emil sier her nå gjør meg både stolt og rørt. Jeg har vært romkamerat med Emil og vet at idrett er følelser. Når han sier at han trives der han er i livet med det støtteapparatet og de han er på tur med og den jobben han har gjort, så blir jeg først og fremst rørt, sier Northug.

Eksperten påpeker hvor viktig det er å kjenne på glede over arbeidet man legger ned og trives med å gjøre den jobben som kreves for å være i verdenstoppen.

– Han er på en annen plass nå enn da han gikk fort for 7-8 år siden. Han har hatt flinke folk rundt seg. Det gleder meg å se og gjør at jeg har enda mer tro på det han skal gjøre fremover, sier han.

Northug mener at det ikke bør være noen tvil om at Iversen skal takke ja til plass i Ruka om tilbudet kommer.

– Han kan levere toppresultater i Ruka og gjennom det få gå det han ønsker fremover, sier eksperten.