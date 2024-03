Få Klæbo på landslaget

Johannes Høsflot Klæbo er nesten komplett. Det eneste som mangler nå er distansegullet i VM på hjemmebane. På veien dit må han gjøre alt rett, og den veien går via landslaget.

Endelig satt den for Johannes Høsflot Klæbo. Den eneste seieren han manglet i verdenscupen var femmilsseier i Holmenkollen. Nå har han vunnet sprint og femmil og alt der i mellom. Kongen av verdenscupen har erobret hele kongeriket og øverst av alt rager Kollen-femmila!

Ingen optimal sesong

Da gjenstår bare én ting, og det er et individuelt mesterskapsgull på distanse. Forsøkene har vært mange og Høsflot Klæbo har stadig kommet nærmere. I Planica ble det femmilssølv bak Pål Golberg, som måtte strekke våpen på oppløpet i dag.

De siste årene har det som regel vært hans egne lagkamerater som har stått i veien for gull på distanse. Golberg, Krüger, Holund, Røthe, Iversen og Sundby. Alle har de tatt gull på distanse i renn der Klæbo har vært en av seierskandidatene.

ENDELIG: Johannes Høsflot Klæbo tok sin første femmilsseier i Holmenkollen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB.

Skal Johannes Høsflot Klæbo ta VM-gull på distanse i sin egen bakgård bør han inn igjen på landslaget. Sesongen på egenhånd har gitt trønderen for mye hodebry, både i form av sykdom og skader, men også i form av utenomsportslig støy. Slikt er det ikke rom for på veien mot VM på hjemmebane.

Selv om tidligere langrennssjef Espen Bjervig serverte løperne drikke langs løypa i dag, er det ikke han som byr på landslagsplass i vår. Kanskje er det nettopp den endringen som skulle til for at den soleklart største stjernen vil tilbake på landslaget. Der har konfliktene vært mange, og med Bjervig på sidelinjen er én av faktorene ute av regnestykket.

På tide å legge kranglene til side

Samtidig må Skiforbundet gå gullkalven i møte når det gjelder høydetrening. Klæbo vil til høyden, og det må han få lov til, akkurat som alle de store VM- og OL-heltene har gjort før han. Gi han så frie tøyler som han trenger på det sportslige. Johannes ser selv at han trenger referanseøktene med landslaget, så helt fraværende blir han uansett ikke.

Samtidig må det strammes til på det kommersielle. Skiforbundet trenger all drahjelpen de kan få av Klæbo, særlig inn mot et VM på hjemmebane. Uten dette mesterskapet hadde jeg vært alvorlig bekymret for norsk langrenns fremtid, så dette er et gjensidig avhengighetsforhold.

Rydd opp i gamle krangler og bli enige. Det trenger både Johannes Høsflot Klæbo og Skiforbundet. Ellers stikker Klæbo av med pengene og oppmerksomheten, mens Skiforbundets menn tar gullmedaljene.