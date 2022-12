Endelig opptur for han som viste finger´n til Ski-Norge

For snart tre år siden vant han NM-gull. Så forsvant Ansgar Evensen. Lørdag dukket han opp igjen.

– Eh, det er lenge siden, men jeg er fortsatt ikke gammel! Deilig med finaleplass, det er faktisk lenge siden sist. Dette er skikkelig motiverende. Jeg er jævlig glad!

Ansgar Evensen var i svært godt humør etter at han kom seg helt til finalen i verdenscupsprinten på Lillehammer.

Riktignok ble han sist, men finaleplassen var en enorm opptur for 22-åringen.

Fra kl. 09.15: Vintersport-søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.

GLEDE: Både trener Marthe Kristoffersen og Ansgar Evensen var fornøyd etter lørdagens sprint på Lillehammer Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Marthe Kristoffersen er trener for Ansgar Evensen.

Hun fulgte begynnelsen på sprintkonkurransen hjemme i leiligheten på Lillehammer, men kom seg raskt til stadion for å følge løpet på nært hold:

– Jeg er imponert. Han ble covid-smittet rett før løpene på Beitostølen for to uker siden og har slitt med vond rygg den siste uka, så dette var langt i overkant av hva vi hadde håpet på. Jeg satt hjemme og fulgte med på tv. Jeg ble helt rørt og fant ut at dette måtte jeg ha med meg. Det er jo så rått.

Ansgar Evensen har opplevd et par tunge sesonger etter at han ble landskjent da han i teten på finalen i NM-sprinten viste finger`n til tv-kameraene:

Det var en hilsen til en kompis, men som altså hele Ski-Norge fikk med seg.

Han fikk etterpå med seg et VM-gull i sprint for junior før han ble helt borte.

– Jeg har slitt litt, ja. Treningen fungerte bra på sommer og høst. Så fikk jeg det ikke til om vinteren. Jeg var på rekruttlandslaget et par år. Der var det kanskje litt mye press og kanskje ikke den treningen som passet best for meg. Nå ser det ut til å fungere bedre, vi er en bra gjeng i Team Elon Innlandet med Marthe som sjef, forklarer Evensen.

Han får ros av sjefen.

– Ansgar er en ekstremt god sprinter. Vi må nå dyrke det at han er så god, så kommer selvtilliten også. Og da blir han enda bedre, sier trener Marthe Kristoffersen.

– Godt å høre, svarer Evensen.

Han understreker at han har savnet det «kicket» det gir å vinne skirenn.

FORNØYD: For Ansgar Evensen var sisteplassen i sprintfinalen i verdenscuprennet på Lillehammer en stor opptur. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Kan du gå finale i verdenscup, så kan du vel også tenke i retning av vinterens høydepunkt for mange, VM i Planica?

– Den tanken har jeg ikke tenkt, for meg er U23-VM vinterens mål, men går jeg så fort at jeg kvalifiserer meg dit, så sier jeg selvsagt ikke nei takk til VM-start, sier Ansgar Evensen.

Fra kl. 09.15: Vintersport-søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.