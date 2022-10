– En bauta er borte

– Langrenn på den tiden var for de seige karene. Ole var en slik en, Han var skogsarbeider og gikk fort på ski. Ole Ellefsæter var sterk. Og han hadde en urkraft i seg, sier idrettshistoriker Thor Gotaas.

Ole Ellefsæter døde 18. oktober, 83 år gammel. Han gravlegges i dag ved Brumunddal kirke.

Ellefsæters største prestasjon var OL-gullet på 50 kilometer i Grenoble i 1968, Han var også med stafettlaget som vant gull i de samme olympiske leker.

LEKSIKON: Thor Gotaas kan det meste om norske skiløpere. Foto: Harald Eiken

Ole Ellefsæter var også med på Norges stafettlag som vant VM-gull på hjemmebane i Oslo i 1966. På det laget gikk foruten Ellefsæter, Harald Grønningen, Odd Martinsen og Gjermund Eggen.

Ellefsæter var også en meget habil friidrettsutøver, og i 1965 løp han 3000 meter hinder på 8.43.8. Ellefsæter ble også tildelt Egebergs ærespris.

– Ole var folkekjær, han var en gladgutt og humørspreder, raus og inkluderende, sier tidligere skipresident, Erik Røste.

I tillegg til å bli populær for sine prestasjoner i skisporet, hadde Ellefsæter også en karriere som sangartist og utga flere plater. De mest kjente var «Huldreslåtten» og «Alle kluter til». Den melodien nådde fjerdeplass på VG-listen.

– Det var aldri nei fra Ole når det var snakk om å bidra med underholdning rundt omkring etter at han la opp, forklarer Røste. Han legger til at det var jo en litt annen tid da Ole hadde sin storhetstid, den gangen jobbet løperne ofte i skogen om sommeren, mens de var skiløpere om vinteren, forklarer Erik Røste.

Foto: Harald Eiken

Idrettshistoriker Thor Gotaas har vokst opp i nabolaget til Ole Ellefsæter. Og minnes den store skiløperen fra oppveksten:

– Jeg husker at vi så Ole, det må vel ha vært i 1972. Han gikk på ski i Nybygda. Vi guttene prøvde å henge på, men klarte selvsagt ikke det. Men, det var stort bare å få se Ole på nært hold. Han var også en lokal helt.

– OL-gullet fra 1968 var vel høydepunktet i en stor karriere?

– Ja, uten tvil. Da han vant i -68 så var han første nordmann siden 1924 som vant denne distansen i OL, så det var ekstra stort. Men, jeg tror nok Ole selv også syntes at seieren i Vasaloppet i 1971 var stort. Han var jo første nordmann som klarte å vinne denne manndomsprøven.

– Vi gikk for samme klubb, Nybygda og var vel like stolt over det og hjemplassen vår. Vi møttes ofte, Ole var en flott person. Jeg har mange gode minner med Ole som jeg tar med meg, sier Hilde Gjermundshaug Pedersen, selv landslagsløper i langrenn gjennom mange år.

– Husker du noe fra storhetstiden hans?

– Jeg var bare barnet den gangen og husker ikke noe fra det, men jeg har vært så heldig at jeg har fått høre mye om løpene fra den tiden av Ole selv. Ole var en virkelig flott person og nå er det en bauta som er borte for oss, understreker Hilde Gjermundshaug PedersenP