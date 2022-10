Ellefsæter hylles av Northug: – Legende og showmann

– En stor skiløper er borte, skriver Hilde Gjermundshaug Pedersen (57) i en SMS til TV 2.

I likhet med Ellefsæter er hun æresmedlem i Nybygda IL.

– Jeg vil minnes ham som et stort forbilde og en god motivator. En stor skikkelse i Nybygda har gått bort. Med sitt rolige lynne og gode historier, lyttet man alltid i Oles nærvær. Jeg lyser fred over hans minne, skriver Gjermundshaug Pedersen.

LANGRENNSPROFIL: Hilde Gjermundshaug Pedersen, her med OL-bronsen fra 10 km klassisk under OL i 2006. Foto: Cornelius Poppe

Ellefsæter døde tirsdag, 83 år gammel, etter å ha fått hjertestans.

Hylles av Northug

Petter Northug hyller Ellefsæter som en langrennslegende.

– Jeg vokste opp med engasjerte foreldre og besteforeldre som fulgte med på idrett, og jeg husker at Ellefsæter tidlig ble nevnt, sier Northug til TV 2.

Til tross for at Ellefsæters OL-gull på femmila kom 18 år før Northug ble født, har han vært et forbilde for trønderen.

– Jeg har vokst opp med femmila som det absolutt store. I moderne tid husker man selvfølgelig Bjørn (Dæhlie), Vegard (Ulvang) og de sluggerne, men man husker jo og så historiske ting som når herreløpere har vunnet OL-gull på femmil. Da gjør man «research» på dem, forklarer Northug.

SKIKONGE: Petter Northug har selv OL-gull på femmila. I tillegg har han to VM-gull på kongedistansen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– I mine øyne var han en stor skiløper, legende, showmann og ikke minst en femmilskonge, fortsetter 36-åringen, som trekker frem at Ellefsæter også vartet opp med en ny versjon av hitlåten sin for skijentene under Sotsji-OL:

Brå: – Et sjokk

Langrennslegenden Oddvar Brå (71) tar også nyheten tungt.

– Det var leit. Det kom virkelig som et sjokk. Det var voldsomt. Det er veldig trist, sier han til Dagbladet.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad hadde Ellefsæter som et av sine forbilder da han vokste opp.

– Ole Ellefsæter var en av de aller, aller største. Vi snakker om en moderne utøver, som bydde på seg selv, ga ut flere viser og var en kjempepopulær utøver, forteller han, og fortsetter:

– Ikke bare som skiløper, men også som menneske. Han var så mye mer enn en skiløper. Samtidig tilhører han den gamle skolen skiløpere, som var noen ordentlige hardinger som slet seg gjennom langt tøffere skirenn enn man går i dag. Så han er en herlig blanding av fortid og nåtid i form av den han var i og utenfor løypen.