Eksperten mener disse kan overta sjefsjobben: – Et spennende navn

Espen Bjervig offentliggjorde torsdag til VG at han gir seg som langrennssjef.

– Jeg gleder meg som en unge til sesongåpning og være med på verdenscup, jeg er ikke lei på den måten. Men merker at jeg mangler sulten som kreves for å slåss blant de beste i verden. Det er litt selvinnsikt, uttalte 51-åringen.

Hans periode i Norges Skiforbund har vært preget av sportslig suksess, men også flere kontroversielle saker.



Avskjeden kommer i et år hvor Skiforbundet styrer mot et stort underskudd. Likevel er de åpne for å bruke midler på å ansette noen utenfra, heller enn å omorganisere internt.

– Vi vil søke å finne den kandidaten vi mener er best egnet til løse denne krevende jobben. Eventuelle interne kandidater vil bli vurdert på lik linje med eksterne, men jobben vil bli lyst ut på vanlig måte, sier leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, til TV 2.



TV 2s ekspert Petter Skinstad lanserer i denne artikkelen flere kandidater både internt og eksternt han mener at bør være aktuelle til å bli Bjervigs erstatter. Totalt trekker han frem 15 mulige kandidater.



Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Den mest spennende

– Jeg tror at det mest realistiske er at de ser seg nødt til å omorganisere internt. Det jobber for mange i administrasjonen, sier Skinstad.



Blant de mange kandidatene, mener eksperten at den tidligere skikongen Thomas Alsgaard bør være en mann som blir vurdert.

– På sett og vis tror jeg at han kan være en reell kandidat. Han begynner å få ganske voksne barn og har vært på utsiden av sporten i noen år. Så har han jo erfaring fra å jobbe i forbund i Sverige. Det er et spennende navn å følge opp, men om han i det hele tatt er interessert vet jeg ikke, sier han.

SPENNENDE ALTERNATIV: Kristin Vestgren Sæterøy trekkes frem som den kanskje mest spennende kandidaten til stillingen. Foto: Terje Pedersen

Skinstad mener at Kristin Vestgren Sæterøy bør være blant de heteste kandidatene til stillingen om hun ønsker seg jobben.

– Hun mener jeg at bør vurderes på det aller, aller sterkeste dersom hun vil. Det er en veldig spennende kandidat med bakgrunn fra både idretten og næringslivet, sier han.

Sæterøy var tidligere en god langrennsløper. I fjor var hun en av kandidatene til stillingen som skipresident i fjor. Hun har tidligere ledet Holmenkollen Skifestival og vært visepresident i Norges Skiforbund.

TREKKES FREM: TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener Per Elias Kalfoss kan være den mest realistiske kandidaten til stillingen som langrennssjef. Foto: Astrid Pedersen

Et mulig scenario

Per Elias Kalfoss ble i fjor ansatt av Bjervig som sportslig toppsjef i langrenn.

Han kan være en het kandidat til jobben som snart blir ledig.

– Jeg tror det er realistisk at han kan finne på å rykke opp som langrennssjef, sier Skinstad.

Han tror da at nåværende landslagssjef for herrene, Eirik Myhr Nossum, da kan overta stillingen til Kalfoss.



Myhr Nossum søkte på stillingen som sportslig toppsjef i fjor, men endte til slutt med å trekke søknaden.

Om scenarioet Skinstad skisserer blir en realitet mener han at det kan være realistisk at Hans Kristian Stadheim tar over jobben til Myhr Nossum som landslagstrener for herrene.

IKKE AKTUELL?: Vidar Løfshus hevder han ikke ønsker seg stillingen som langrennssjef. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

De trygge valgene



– Det er mange ulike retninger du kan ta. Du kan gå for noe trygt og kjent og se mot navn som har vært innom forbundet i moderne tid og lyktes godt i sine stillinger, sier Skinstad og ramser opp fire navn:

Knut Nystad, tidligere smøresjef for landslaget og nå daglig leder i Team Aker Dæhlie, nevnes som en mulig kandidat.

Det samme gjøres om tvillingbroren, Trond. Den tidligere landslagstreneren jobber nå som konsulent og med ulike prosjekter i Ramsau, Østerrike.

Vidar Løfshus kunne vært en aktuell kandidat, men den tidligere landslagssjefen bekreftet fredag til Nettavisen at han ikke ønsker seg jobben. Skinstad mener at Løfshus i utgangspunktet kan være en god man å få inn som en midlertidig løsning i en overgangsfase om de ønsker mer tid.

Morten Aa Djupvik har også erfaring som landslagstrener. Han er nå generalsekretær i Norges Skiskytterforbund.

NRK-ekspert aktuell

Av yngre alternativer lanserer han Daniel Myrmæl Helgestad og Tore Bjørseth Berdal.

– Det er mulig at de tenker mer ungdommelig. De sitter med lederstillingen høyt i idretten. Det er spennende navn, sier han.

Begge to er tidligere langrennsløpere. Myrmæl Helgestad er sjef for Toppidrettsveka. Bjørseth Bærdal er daglig leder i Rosenborg.

ET ALTERNATIV: Fredrik Aukland er blant kandidatene Petter Skinstad mener Norges Skiforbund bør vurdere. Foto: Ole Martin Wold

En annen kandidat kan være NRKs ekspert Fredrik Aukland.

– Han har vært nevnt i forbindelse med stort sett alle forbundsjobber. Aukland har erfaring fra media og vet hvordan den biten av bransjen er. Han har bakgrunn som trener og leder i skiidretten. Så har han ledelseserfaring fra Wang Toppidrett. Det gir han en ganske allsidig bakgrunn. Det han kan utfordres på er den kommersielle biten av skisporten. Der har han kanskje ikke så mye erfaring, sier Skinstad.

De resterende kandidatene eksperten lanserer er Håvard Tjørhom (tidligere landslagstrener for alpint og nåværende toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund), Erlend Slokvik (sportssjef i Norges Friidrettsforbund), Guri Knotten (sjef for nordiske grener og skiskyting i det sveitsiske forbundet), Ivar Stuan (sportssjef i kombinert) og Jan-Erik Aalbu (kommersiell direktør i Norges Håndballforbund).

– Han har vist flere steder at han har kommersiell teft, sier Skinstad om Aalbu.