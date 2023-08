«Du går bare fort når du har det jævlig, du»

MEDALJEGLISET: Anne Kjersti Kalvå har lagt bak seg sin beste sesong i langrennssporet. Nå skal hun bevise at hun er kommet for å bli i toppen av internasjonal langrenn. Foto: Frank Lervik

Hun har stort sett jobbet i motbakke gjennom hele karrieren, dog uten å la seg knekke av den grunn.

På langrennslandslagets pressetreff i Trondheim tar Anne Kjersti Kalvå seg tid til en god prat med TV 2. I dette intervjuet snakker den alltid smilende trønderen ut om nedturene, trange økonomiske tider, samlivsbrudd og drømmen om verdenscupkula.

For som 31-åring har dama fra Lundamo i Trøndelag på mange måter blitt landslagets nye ledestjerne.

– Akkurat det er jeg ikke så opptatt av, humrer Kalvå til TV 2, før hun fortsetter:



– Mange rundt meg har sikkert tvilt på at jeg skal klare det, og jeg har nok sikkert tvilt selv også opp igjennom. Men jeg har liksom hatt litt troen på at det skulle gå, og at det endelig gikk til slutt er stort. Jeg er stolt over at jeg på en måte har stått i det såpass lenge før jeg fikk det gjennombruddet.



– Vurderte å gi meg



Forrige sesong viste nemlig trønderen for alvor hva som bor i henne. Som ankerkvinne på et gullvinnende norsk, stafettlag i VM og med et individuelt VM-sølv på tremila viste Kalvå på mange måter fingeren til skeptikerne.

Om vi skrur klokka fire år tilbake, kunne historien imidlertid fått en helt annen slutt.

– Ja, etter det året der så vurderte jeg faktisk å gi meg. Jeg synes det var tøft, på en måte. Jeg var 26 år, og det var litt sånn «nå er du for gammel», på en måte, sier Kalvå.



Lundamo-dama snakker om 2019. Etter å ha vunnet den skandinaviske cupen ble den daværende 26-åringen veid og funnet for lett til rekruttlandslaget. Mange mente nemlig at hun var for gammel.

STYRKET AV MOTGANG: Anne Kjersti Kalvå har aldri latt seg knekke av tilbakeslag. Som 31-åring er hun nå bedre enn noen gang. Foto: Frank Lervik

– Jeg lærte veldig mye av det året og jeg har stortrivdes på Elon Midt-Norge i mange år og jeg har utviklet meg der. Det er jo litt sånn at for hver trøkk du får i trynet så lærer du noe og kjemper deg tilbake. Det er litt sånn karrieren min har vært også, sier Kalvå og utdyper:

– Det har nesten gått, og så har du fått et slag i trynet, og så må du rykke litt ned, men da har jeg tatt et veldig stort steg året etter, liksom. Jeg motiveres nok litt ekstra av de nedturene.



– Er det rett og slett all motgangen som har ført deg dit du er i dag?

– Ja, det tror jeg faktisk. Jeg hadde en kompis her som sa til meg at «du går bare fort når du har det jævlig du, AK. Det er da du tar stegene». Jeg tror det motiverer seg ekstra å krige seg opp fra noe og det å motbevise folk som kanskje har mistet troen.



Medaljens oppside

Selv om motgangen alltid har motivert 31-åringen, har det vært alt annet enn enkelt.

Nå lever Kalvå godt av jobben og hobbyen sin, og interessen for langrennsløperen har blitt såpass stor at hun i juli ansatte sin gode venn Daniel Myrmæl Helgestad som manager.

OPPTUREN: Planica-VM i mars ble en eneste lang opptur for Anne Kjersti Kalvå. Foto: Heiko Junge

Vi skal uansett ikke mange årene tilbake før historien var en helt annen. Kalvå innrømmer at jakten på suksess tidvis kostet mer enn det smakte.

– Det har vært trangt i veldig mange år. Det har gått fra hånd til munn, og kanskje på minussiden noen år også. Det er nok først nå det siste året at jeg kan leve godt av det, forklarer Kalvå og fortsetter:



– Det har vært en av faktorene som på en måte kunne ha gjort at jeg måtte ha lagt opp. Det er veldig godt nå å kjenne at … nå har jeg kjøpt meg egen leilighet, jeg kan leve godt i hverdagen og ha det bra. Det er egentlig ikke mer enn det jeg trenger, at det går rundt og at jeg kan gjøre det jeg vil mest. Det er å trene, gliser trønderen.

Skilles som venner

Med gode prestasjoner i skisporet, som igjen har gitt økonomisk trygghet, begynner ting for alvor å gli for Kalvå.

Sommeren har likevel ikke vært helt som hun hadde sett for seg. I juli bekreftet Kalvå og hennes samboer over ni år, Didrik Tønseth, at de hadde gått hver til sitt.

BRUDD: Kalvå og hennes samboer Didrik Tønseth annonserte i sommer at de hadde gått hver til sitt etter ni år som samboere, og tolv år som kjærester. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Det er jo klart at det er ikke noe lett å gå igjennom det, men det var den beste løsningen for oss nå. Da må vi bare komme oss igjennom det og gå videre, sier hun, og forsikrer at de skilles som gode venner:



– Vi har et bra forhold. Vi er gode venner, så det kommer ikke til å bli noe problem.



Går for gull(t)

Nå er alt av Kalvås fokus rettet mot en ny sesong – en sesong der underdogen plutselig må akseptere å være blant favorittene.

– Det med presset og sånt, det setter jeg alltid høyest på meg selv. Jeg trigges litt av det presset også, jeg synes det er litt spennende og litt artig. Jeg tror jo det er mye av grunnen til at jeg lyktes såpass under VM også, at jeg koser meg i de situasjonene og klarer å få ut mitt beste, forklarer hun.



INSPIRERT: Kalvå har latt seg inspirere av Tiril Udnes Wengs sammenlagtseier i verdenscupen forrige sesong. Nå vil hun gjøre det samme. Foto: Terje Pedersen

Som 31-åring har Kalvå aldri vært bedre. Nå vil hun bevise at hun hører hjemme i toppen av internasjonal langrenn.

– Jeg er jo veldig inspirert av hun gode lagvenninnen min, Tiril, som klarte å ta den gule trøya i fjor. Jeg har litt lyst til å gi henne kamp der, smiler Kalvå.



– Målet er å vinne verdenscupen?

– Målet er å være med å kjempe oppi der, ja, om å gjøre det. Når Tiril klarte det, hvorfor skal ikke jeg kunne klare det?, avslutter trønderen.