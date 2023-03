Dropper NM-øvelse - reiser til Belgia med sponsoren

Flere norske langrennsprofiler står over NM på Tolga. Johannes Høsflot Klæbo stiller to av dagene, men står over femmila for å reise på sykkelritt.

Johannes Høsflot Klæbo stiller på to av tre øvelser under NM denne uken. Foto: Terje Bendiksby

Onsdag gikk Johannes Høsflot Klæbo Byåsen inn til NM-gull på sprintstafetten sammen med lagkamerat Martin Buvarp.

Torsdag stiller han til start på 10 kilometer klassisk på Tolga, men når utøverne går 50 kilometer dagen etter er det uten trønderen på start.

– Da setter jeg meg på et fly og reiser til Belgia, sa Klæbo etter at NM-gullet var sikret.

Johannes Høsflot Klæbo har en privat sponsoravtale med Uno-x. Fredag reiser han til Belgia for å se Flandern Rundt. Foto: Ellen Kessel

Istedenfor å kjempe om kongepokalen på 50 km intervallstart skal Klæbo se Flandern rundt sammen med sin private sponsor Uno-x.

– Det er ikke et sponsoroppdrag. Det er mer det at det er et ritt og nå passet det å reise ned å se. Det er en «happening», så jeg gleder meg, sier Klæbo.

Du kan også se rittet: Flandern rundt sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play søndag fra kl. 9.30.

– Den største stiller

I avtalen mellom landslagsutøvere og skiforbundet står det at utøveres sportslige plikter innebærer å stille på alle FIS- og World Cup-renn, samt øvrige renn utøveren blir tatt ut til, dersom ikke annet er avtalt med sportssjef. Dette gjelder også deltakelse i NM.

– Hvor mye pusher forbundet på for at landslagsutøverne skal stille på NM?

– Det ligger i avtalen med forbundet, i tillegg ønsker jo de største stjernene å gå, for de liker å gå skirenn. Noen ganger passer det dårligere enn andre, og sykdom får man ikke gjort noe med. Når du er en så god skiløper som Johannes, da kan du ikke forvente at han er på NM alle tre dagene, men to av tre er veldig bra, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug.

Skipresident Tove Moe Dyrhaug sier at det ligger i avtalen mellom utøver og forbund at løperne stiller på NM, men har forståelse for at Klæbo velger bort en av tre renn. Foto: Geir Olsen

Klæbo er langt fra den eneste landslagsutøveren som står over NM-øvelser.

Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Sjur Røthe, Lotta Udnes Weng, Mathilde Myhrvold, Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm har alle meldt forfall. Enten på grunn av sykdom eller fordi de ønsker «å lade batteriene».

– Det er noen som er syke og det får vi ikke gjort noe med, men vi har både Klæbo og Skistad her, og det er kanskje de to som er de største trekkplastrene, så det må vi være fornøyde med. På femmila har vi verdensmesteren til stede. Det betyr at den største på fem mil så langt i år stiller, sier leder i hovedkomiteen for NM på Tolga Harald Sørli.

– Må tørre å tenke nytt

TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, tror det er på tide å gjøre endringer.

– Jeg tror langrennssporten må tørre å tenke nytt, både nasjonalt og internasjonalt, for å tilpasse seg både publikum, media, sponsorer og øvrige interesser i årene som kommer. Det vil kreve endringer i terminlistene, og en endring fra mange løpere og også ledere når det gjelder et ansvar for å stille til start og møte opp på jobb, sier Skinstad.

Tidligere denne sesongen har blant annet de svenske kvinnelige løperne fått kritikk for at de stiller på for få renn i verdenscupen.

Også under NM del en på Gjøvik i januar var det flere store profiler som uteble.

Petter Skinstad tror det ville vært lurt å arrangere NM del to senere. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– NM del to bør være langrennssportens store festuke, og derfor bør den også legges så sent i sesongen at det passer for alle å delta. Da bør man ta sikte på en dato rundt 15. april. Et moderne NM del 2 kan inneholde både femmil, stafett, teamsprint og en 10-kilometer, samt junior- og paraøvelser.

Klæbo tror ikke tidspunktet for arrangementet hadde endret hans avgjørelse om å reise på sykkelritt.

– Jeg hadde nok ikke gått den femmila uansett om jeg skulle reise dit eller ikke. Og så tror jeg at vi som er på landslaget er glad for at NM ikke kommer etter påske, det hadde vært hakket seigere, sier langrennsløperen.