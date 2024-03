Drama for Skistad: «Søren, ass!»

DRAMMEN (TV 2): Kristine Stavås Skistad er overrasket over at ingen klarte å utnytte det.

Kristine Stavås Skistad var suveren da hun vant tirsdagens verdenscupsprint i Drammen, men i semifinalen fikk hun trøbbel.

– Jeg gikk hele oppløpet – helt fra siste svingen og inn – med én stav. Da har man gjort det også, sier Skistad til TV 2.

Før avslutningen mistet hun trinsen på sin venstre stav.

– Da tenkte jeg «søren, ass». Da fikk jeg ikke spart like mye som ønsket. Det var egentlig overraskende at ingen slo meg med én stav, svarer Skistad.

MØTTE FANSEN: Kristine Stavås Skistad leverte seier i Drammen. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

Skistads trener Lage Sofienlund er mektig imponert.

– Hun knekte faktisk staven nederst ved fontenen. Hun gikk hele oppløpet med én stav egentlig. Jeg så det ikke før hun kom i mål, men det sier noe om en god prestasjon, sier Sofienlund til TV 2.



– Da tenkte jeg: Hvis hun kan gå videre med én stav, tror jeg hun blir skummel i finalen. Finalen snakker for seg selv. Oppløpet er noe var det mer brutale jeg har sett av en jente, fortsetter treneren.

Kristine Stavås Skistad tok seg kontrollert til finale, kun slått av svenske Linn Svahn i sitt semifinaleheat.



– Jeg følte meg grei. Jeg kjørte løpeintervaller på lørdag, så jeg var ganske støl. Jeg var redd for at jeg hadde ødelagt det der, men det kom seg veldig utover dagen. Jeg ble litt overrasket over at jeg fikk det så greit, men det var gøy, sier Skistad.

– Jeg syntes finalen gikk rolig, sier hun.

Skistad er glad for at hun også klarte å hindre svensk jubel i Drammen.

– På hjemmebane føler jeg at jeg må slå dem. Det er godt å se at Svahn ikke vinner på min hjemmebane, sier Skistad.

LEKTE SEG: Linn Svahn ble knust av Kristine Stavås Skistad. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

– Det er hjemmebanefordel. Det er alltid godt å konkurrere på hjemmebane. Da vil man alltid servere en seier, sier Svahn til TV 2.

Svensken tar andreplassen med fatning.

– Man samler ikke på andreplasser, men vi holder på og konkurrerer som dyr, så jeg tror at jeg klemte ut det jeg kunne. Det var én som var sterkere, sier Skistad.