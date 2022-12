– Disse vinner Tour de Ski

– Uten Alexandr Bolsjunov på startstreken så er Johannes Høsflot Klæbo den største favoritten vi har hatt til å vinne Tour de Ski. Og lykkes Klæbo er det bare Dario Cologna og Justyna Kowalczyk som har vunnet flere ganger, med sine fire seire, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

TV 2s andre langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, er enig:

– Vi husker vel hva slags form Klæbo viste i fjorårets Tour de Ski da han kom fra et høydeopphold i Davos. Han har brukt samme suksessoppskrift i år!

TRO PÅ JULENISSEN: Å tror på noe annet enn Klæbo-seier i Tour de Ski er som å tro på julenissen, mener TV 2s langrennseksperter. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Vi har utfordret våre to eksperter på hvordan seierspallen ser ut etter at alle etappene er unnagjort, la oss ta kvinneklassen først.

Kvinner

Petter Northug:

1. Jessica Diggins

2. Frida Karlsson

3. Tiril Udnes Weng

– Etter en tung start på sesongen har Diggins blitt i stadig bedre form, og er god i det meste og hun har jo vunnet touren en gang før. Hennes utfordring er de klassiske distansene-løpene, der har hun variert i prestasjonene. Frida Karlsson kan vinne touren, men jeg er litt usikker på formen hennes og Frida har ikke ladet opp i høyden som Diggins og Tiril Udnes Weng. Tiril er gira på å beholde den gule ledertrøya i verdenscupen og det tror jeg motivasjon god nok til at hun blir nummer tre sammenlagt.

Petter Soleng Skinstad:

1. Frida Karlsson

2. Jessie Diggins

3. Heidi Weng

– Frida Karlsson får endelig sin første sammenlagtseier i Tour de Ski, etter å ha fått tidligere utgaver ødelagt av skader og uhell. Karlsson avgjør på tourens to siste dager, klassisk-rennet og monsterbakken i Val di Fiemme.

MÅLBEVISST: Frida Karlsson sikter mot sammenlagtseier i Tour de Ski. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Jessica Diggins er som skapt for Tour de Ski, noe hennes sammenlagtseier beviser. Amerikanerne roter det "alltid" til med klassisk-skiene i touren, og det blir hennes største utfordring denne gang. Heidi Weng var tilbake på pallen på Lillehammer og har prioritert trening den siste tida. Programmet i touren bør passe henne perfekt og i alpinbakken tar hun ett minutt eller mer på de fleste. Monsterbakken er hennes vei til pallen. Tiril Udnes Weng er den største utfordreren til disse tre.

Menn

Petter Northug:

1. Johannes Høsflot Klæbo

2. Pål Golberg

3. Calle Halfvarsson

– Klæbo er klink vinner! Pål Golberg leder verdenscupen, er allsidig: i verdenstoppen både i sprint og på distanse og det spiller ingen rolle om det er klassisk eller fristil. Selv om Golberg ikke gikk i Davos har han ladet opp i Pontresina og han havner på pallen. Det samme gjør mannen jeg har hatt mange nappetak med opp gjennom årene: Calle Halfvarsson. Calle er som Golberg og poteten, kan brukes til alt. Unngår Calle uhell så kan han få sin beste plassering i Tour de Ski!

Petter Soleng Skinstad:

1. Johannes Høsflot Klæbo

2. Pål Golberg

3. Martin Løwstrøm Nyenget

– Å gamble på at Johannes Høsflot Klæbo vinner touren er ikke risikosport. Touren har vel knapt hatt en større favoritt, og med oppladning i høyden tyder alt på at vi får se trønderen tilbake i toppform. Pål Golberg leder verdenscupen klart. Han behersker samtlige distanser og er den eneste reelle utfordreren til Høsflot Klæbo. Men, hvor god er Golberg opp alpinbakken? Martin Løwstrøm Nyenget. Femmilsvinneren i Holmenkollen er god på det beste, men sjelden best. Det kan komme godt til nytte i en tour som bør passe han som hånd i hanske. Klarer han å forsvare seg mot Røthe, Krüger, Holund og Tønseth opp alpinbakken kan det bli pallplass sammenlagt.

Uenige om svenskene

– Dette betyr at våre eksperter er uenige om løperne fra vårt naboland, svenskene. Skinstad, du tror Frida Karlsson vinner, det gjør ikke Northug. Og du har ikke engang nevnt Calle Halfvarsson?

– Halfvarsson kan sikkert gjøre flere gode løp i touren, men her tåler du ikke en dårlig dag og jeg stoler ikke på at svensken går feilfritt gjennom touren. Og jeg føler meg trygg på at Frida Karlsson henger med i teten til det skal avgjøres med 10 kilometer klassisk og klatring opp alpinbakken i Val di Fiemme - og der er hun råsterk!

Northug: – Unngår Calle Halfvarsson feil så ser jeg ingen andre enn Klæbo og Golberg som kan slå ham. Frida imponerte skikkelig på 20 kilometer i Ruka i sesongåpningen, men det er ingen slik distanse i touren og hvordan slår det ut at hun har forberedt seg hjemme i Sverige når touren starter i høyden?

UENIGE: TV 2s langrennseksperter, Petter Soleng Skinstad og Petter Northug. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Petter Northug legger til at for de som skal kjempe om sammenlagtseiren så er finaleplass på lørdagens sprint en god start. Men, det viktigste i touren er å unngå de store "blemmene".