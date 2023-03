Dette skjer med autografene etterpå: – Helt bortkastet!

PLANICA (TV 2): TV 2-ekspert Petter Northug, Sjur Røthe og Hans Christer Holund er oppgitt over at VM-autografene ikke blir tatt vare på.

Foran VM-rennene i langrenn i Planica har nok de oppmerksomme TV-seere lagt merke til at samtlige utøvere som stiller til start skriver autografene sine på en glasstavle med tusjpenn før de starter.

Det gjaldt også før Simen Hegstad Krüger fikset et nytt VM-gull på 15-kilometeren og vant foran Harald Østberg Amundsen og Hans Christer Holund.

OPPGITT: TV 2-ekspert Petter Northug liker dårlig at arrangøren vasker bort utøvernes autografer. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Etter alle utøverne har startet, vasker imidlertid arrangøren ut alle autografene til de startede. TV 2 var selv vitne til at en representant for arrangøren i Planica visket bort alle autografene på glasstavlen med en klut etter tirsdagens renn, slik at den skulle være klar til neste konkurranse.

Årsaken til at utøverne må skrive navnene sine på glasstavlen før start er først og fremst et såkalt «TV -og foto-grep».

TV 2-ekspert Petter Northug mener imidlertid det nå det er på tide at TV-grepet vrakes, og at utøverne slipper å måtte se sine dyrebare autografer på glasstavlen bli strøket.

– Det er totalt bortkastet. Jeg vet ikke helt nøyaktig hvorfor de visker bort autografene, men det er vel bare noe de gjør for kamera og TV-sendingene, sier Northug til TV 2.

KLAR FOR VASK: Ansvarlig for glassveggen med autografene, Marcus Guchi, gjør autografveggen i Planica klar til vask. Foto: Sturla Johannessen, TV 2.

– Om jeg hadde visst om det i min aktive karriere, skulle jeg aldri ha skrevet navnet mitt på en slik tavle, slår han fast.

Arrangøreren bekrefter: – Vi har bare en glasstavle

Verdenscupkoordinator Doris Kallen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyser til TV 2 at glassveggene vanligvis blir tatt vare på, men kan ikke svare på hvorfor det ikke blir gjort under VM i Planica.

Marcus Guchi er ansvarlig for glassveggene med autografene for VM-arrangøren i Planica. Han forteller at årsaken til at arrangøren vasker bort autografene etter hvert VM-renn er enkel.

BLIR STRØKET: Glassplaten som alle utøverne skriver under på blir vasket av etter hvert løp fordi de bare har en rute. Planica SkiVM Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ja, vanligvis så vasker vi dem bort. Vi har kun en glassvegg og vi trenger den hver dag, så derfor vasket vi glasset og brukte den samme på nytt, forteller østerrikeren til TV 2.

– Men det er forskjellig fra andre mesterskap og praksis i verdenscupen?

– Men vi har kun en glassvegg. Derfor vasker vi den hver dag etter rennene slik at den blir klar for en ny dag. Vi henger dem ikke opp som souvenierer, eller tenker på at vi kunne tjent penger på den, svarer han.

Betenkt Holund

Bronsevinner Hans Christer Holund innrømmer at han blir litt betenkt når han hører om autografene utøverne skriver før VM-rennene i Planica blir visket bort.

– Jeg har egentlig aldri tenkt på hva som har skjedd med autografene, men det er vel først og fremst for TV, det der. Vi burde jo imidlertid ha skrevet dem på en ordentlig tavle og tatt vare på dem. Det kunne vært noe som kunne vært donert bort eller brukt til noe nyttig. Det er mange kjente navn på de tavlene her i VM, mener han.

Røthe trodde autografene i VM ble spart på

Lagkamerat Sjur Røthe blir overrasket over at VM-arrangøren i Planica har valgt å bruke den samme glassveggen om igjen, og vasker bort de dyrebare autografene fra stjernene i langrennssirkuset.

HELNORSK PALL: Simen Hegstad Krüger vant foran Harald Østberg Amundsen (t.v)(nr.2) og Hans Christer Holund (t.h)(nr.3) på 15 km langrenn fri teknikk for menn under ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

– Grunnen til at de ble vasket bort var vel at jeg glemte å signere før løpet. Da var det vel ikke noe poeng i å spare på resten, svarer Røthe og gliser, før han blir litt mer alvorlig:

– Men jeg må innrømme at jeg trodde de ble spart til senere. Det er vel en grunn til at utøverne må skrive autografene før start. Det er vel et slags TV-grep, bedyrer han.