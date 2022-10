Dette er Østbergs frist: – Mange som bryr seg og er bekymret

Sesongen kan være over før den begynner for Ingvild Flugstad Østberg. Igjen.

Alle løpere som skal representere Norge må ha godkjent helseattest. Flugstad Østberg har slitt med å innfri kravene i helseattesten de tre siste årene, og har fått startnekt i hele eller deler av de tre siste sesongene.

Forberedelsene til årets vinter har vært uvant: For første gang på 14-15 år ble hun vraket fra landslag.

Alene

– Du blir jo vant til alt, men ja, det har vært spesielt. Ikke noe nytt å trene alene, men når det nå er «samling» så er jeg den eneste løperen. Og det er klart, jeg savner jentene på laget, men du venner deg etter hvert til alt, men jeg skjønner jo at jeg er litt «skrudd» i hodet som elsker dette livet, sier Flugstad Østberg til TV 2 når vi møter henne grytidlig en lørdag morgen.

Flugstad Østberg trener intervall med staver opp mot Tryvannstårnet.

OPP: Fornøyd etter treningsøkt opp mot Tryvannstårnet. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Du har slitt i tre år med egen helse, mye trening og kanskje ikke like mye ernæring som kroppen trenger. Hvorfor, vil noen spørre, må du «gamble» med egen helse?

– Jeg har mange i familien som bryr seg og er bekymret, og jeg prøver selvsagt å lytte til gode råd.

BEITOSTØLEN: Dette var siste gang Ingvild Flugstad Østberg deltok i sesongåpningen på Beitostølen, november 2018. Får hun starte i år? Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Du har oppnådd mer enn de fleste langrennsløpere kan drømme om. Likevel nekter du å gi deg, tross mye motgang, hva er det som driver deg?

31-åringen tenker seg godt om i høstsola, skuer utover mot Bogstadvannet.

– Jeg kjenner inni meg at jeg ikke er ferdig, jeg har mer å gi. Jeg er virkelig motivert for å gjøre jobben som trengs, men det er ikke noe jeg skal bevise, jeg må ikke bli verdensmester. Selvsagt har jeg ambisjoner, jeg har fortsatt et sterkt konkurranseinstinkt og målet er å kjempe om medaljer til vinteren - hvis jeg får muligheten.

LENGE SIDEN: Flugstad Østberg gikk sist renn i Davos i desember 2021. Foto: Pål S. Schaathun

Helseattesten

Flugstad Østberg sikter selvsagt til helseattest som altså må være godkjent. Denne attesten har en egenerklæring, i tillegg må det innhentes uttalelse fra lege om egen helse. Etter det TV 2 forstår så er ikke det nok for Flugstad Østberg.

– Dersom det har vært tvil, eller er tvil om at en utøver innfrir kravene i helseattest, så må vedkommende gjennomgå grundigere undersøkelser for å finne ut om det er sunt å drive idrett på topplan, forklarer landslagslege Ove Feragen.

Vraket

For første gang på lang tid er ikke Flugstad Østberg på landslaget. Hun får hjelp av Pål Gunnar Mikkelsplass til treningsprogram og oppfølging. I tillegg har hun god kontakt med eksperter ved Olympiatoppen.

– Jeg må vite at jeg har forsøkt alt

– Hva er den viktigste erfaringen du kan trekke frem etter denne perioden når du mistet landslagsplassen?

– Viktigste? Hmm. Det er så klart kjipt ikke å være på landslaget, og jeg gjør jo alt jeg kan for å kunne innfri kravene til helseattest. Det har selvsagt vært tårer og tunge stunder, men jeg føler alt i alt at Ingvild har det bra. Og det er viktig for meg. Det høres kanskje selvsagt ut, men jeg er bevisst på at jeg må gjøre gode og riktig valg hver dag.