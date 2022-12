Dette er fremtidens norske langrennshåp: – I ferd med å ta over tronen

Norge har dominert fullstendig på herresiden i verdenscupen i langrenn denne sesongen. På kvinnesiden har vært resultatene totalt sett vært gode, til tross for at superstjernen Therese Johaug har gitt seg.

Det er derfor ingen som helst tvil om hvem som er de store favorittene til å stikke av med flest medaljer i langrennsporet når VM på ski skal arrangeres i slovenske Planica fra og med 22. februar 2023.

Men også i årene fremover kommer det etter alt å dømme til å bli norsk dominans i verdenscupen, OL og VM, både på herre -og kvinnesiden.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad har plukket ut de han mener er Norges største fremtidshåp.

Det ble imidlertid alt annet enn en enkel oppgave for langrennseksperten.

– I Norge er det mange andre talenter som kunne vært nevnt her, både i junior- og U23-klassen. Den enorme bredden i de yngre klassene er noe av årsaken til Norges dominans i langrennssporet, og det er mildt sagt en krevende øvelse å peke på hvilke av disse som tar steget opp i Norges- og verdenseliten som seniorløpere. Det finnes det gode eksempler på også på landslaget, poengterer Soleng Skinstad før han presenterer sine utvalgte.

Her er de Skinstad tror kan dominere for Norge i årene fremover:

Kvinner:

Milla Grosberghaugen Andreassen, født 2005: Bækkelagets store fremtidshåp er allerede Norges soleklart beste juniorløper og regelrett knuser konkurrentene i både sprint og distanse. Dette til tross for at hun er junior også de to neste sesongene. Utviklingen hennes så langt kan minne litt om det vi en gang så hos Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg, men også her har historien vist at det er forskjell på å være en god junior- og seniorløper.

Margrethe Bergane, født 2001: Konneruds og rekruttlandslagets motbakkespesialist er allerede juniorverdensmester, og i vinter har hun også satt seniorene på plass ved flere anledninger. Seier i norgescupen på Gålå sørget for verdenscupplass og resultatene denne sesongen ble belønnet med en plass til Tour de Ski. Hold til høyre for Bergane opp Alpe Cermis!

Maria Hartz Melling, født 2002: Der lagvenninnen Margrethe Bergane er Konneruds beste oppover, er Hartz Melling i ferd med å ta over tronen som Konneruds raskeste fra selveste Kristine Stavås Skistad. Det sier alt om sprinttalentet til juniorverdensmester Maria Hartz Melling. Så langt har hun vært i to semifinaler i verdenscupen, og den første finalen er nok rett rundt hjørnet.

Tuva Anine Brusveen-Jensen, født 2003: Det er mer enn Brusveen-navnet som gjør at langrennsmiljøet lar seg imponere av Lyn-løperen på juniorlandslaget. I fjor ble det bronse individuelt og gull på stafetten i junior-VM. I år har hun åpnet sesongen godt, med to overbevisende andreplasser i uttaksrennene på Bardufoss.

Eva Ingebrigtsen, født 2004: Ingebrigtsen har vist seg å være et godt idrettsnavn både på Vestlandet og i Trøndelag, og Bratsberg-jenta Eva Ingebrigtsen vil ikke være noe dårligere. Juniorlandslagsløperen hadde ingen fullklaff uttaksrennene på Bardufoss, men var sterk både på Gålå og i Bruksvallarna i november. Under fjorårssesongen var hun helt rå etter jul, og med samme formkurve kan junior-VM i Canada bli ordentlig spennende - om hun skulle kvalifisere seg!

Menn:

Lars-Agnar Hjelmeset, født 2001: Hjelmeset jr. er U23-løper. Særlig i sprint har rekruttlandslagets raskeste mann vist at han er en mann å følge godt med på i årene fremover. I helga vant Hjelmeset sprinten i Skandinavisk Cup i Östersund.

Iver Tildheim Andersen, født 2000: Med seier på 10-kilometeren under verdenscupen på Lillehammer er det kanskje vel strengt å kalle overraskelsesmannen fra Rustad og rekruttlandlaget et talent. Det blir likevel spennende å følge Oslo-gutten mot VM i Trondheim i 2025 og OL i 2026, der han forhåpentligvis vil være på toppnivå.

Mathias Holbæk, født 2003: Sørlendingen fra Vindbjart og juniorlandslaget har vist seg frem både på ski og rulleski denne sesongen, og lar seg ikke skremme av seniornivået i Norge. I uttaksrennene på Bardufoss i helga var han best både i sprint og klassisk distanse, og kan nok allerede nå begynne å glede seg til junior-VM i Canada.

Kristian Kollerud, født 2004: Kollerud fra Konnerud og juniorlandslaget leverte varene både i sprint og distanse da landets beste juniorløpere barket sammen på Bardufoss denne helga. Hadde også en råsterk fjorårssesong der han ble nordisk mester. Kommer fra et meget sterkt klubbmiljø i Konnerud, som har flere av landets største talenter.

Lars Heggen, født 2005: Stortalentet fra Harestua følger i søsteren Annas skispor, og som storesøsteren har også han herjet i juniorklassene. I møte med to år eldre konkurrenter har han vist seg frem både på ski og rulleski så langt denne sesongen. Følg med på Heggen de neste årene!

Soleng Skinstad avslutter med å trekke frem en som kan bli like god i sykkel som i langrenn.

– 2005-modellen Jørgen Nordhagen kan hevdes å være landets mest spennende juniortalent i skøyting. Nordhagen er imidlertid også syklist, og fra 2024 blir han en del av sykkelsatsingen til Jumbo-Visma. På veien dit vil han imidlertid få et fantastisk treningsutbytte av fortsatt å gå skirenn.