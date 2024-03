– Det var nok lettere å støtte meg i fjor

IDRETTSPAR: Lotta Udnes Weng avslører hvem hun er kjæreste med, fire måneder etter at det ble kjent at hun er i et forhold. . Foto: Privat.

Det var i fjor høst det ble kjent at langrennsløper Lotta Udnes Weng hadde fått seg kjæreste, etter at landslagstrener Stig Rune Kveen røpet forholdet i en video på Instagram.

Da ville skiløperen holde navnet til kjæresten for seg selv, men nå åpner hun opp om forholdet.

– Det er godt å ha noen å komme hjem til, noen andre enn (tvillingsøster) Tiril, sier en smilende Lotta Udnes Weng til TV 2.

GRUNN TIL Å SMILE: Lotta Udnes Weng forteller at hun har det veldig fint med kjæresten, som hittil har vært anonym. Foto: Caroline Simonsen Losnegård/ TV 2.

Denne helgen går hun NM del to på Lillehammer, men så er langrennssesongen over. Da får de to mer tid til hverandre.

– Vi har det veldig fint. Nå setter både han og jeg pris på at det blir litt roligere fremover, sier Udnes Weng.

– Slipper dårlig samvittighet

Men kjæresten vet hva det vil si å leve som toppidrettsutøver. Lotta Udnes Weng har nemlig funnet lykken med tidligere skiskytter, Håvard Gutubø Bogetveit.



– Han bor på Lillehammer og har drevet med skiskyting tidligere. Han er mye med og trener og prøver å hjelpe meg til å bli en bedre skiløper. Håvard kan mye om trening og vi kan sparre sammen. Det synes jeg er fint, sier Udnes Weng.

SJELDENT BILDE: Lotta Udnes Weng forteller at paret er dårlige på å ta bilder sammen, men finner fram et bilde fra en av turene de har vært på sammen. Foto: Privat.

Bogetveit har vunnet tre renn og vært på pallen 12 ganger i IBU-cupen, nivået under verdenscupen for skiskytterne. I tillegg er han norgesmester på stafett sammen med Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

At kjæresten har idrettsbakgrunn, gjør alt litt lettere for langrennsløper Udnes Weng, som reiser rundt i Mellom-Europa store deler av vinteren.

– Han har forståelse for at jeg er mye borte. Det er veldig deilig. Da slipper jeg å sitte med så mye dårlig samvittighet for det når jeg er ute og reiser, sier Udnes Weng.

TIDLIGERE SKISKYTTER: Håvard Gutubø Bogetveit var skiskytter i mange år, men la opp i 2022. Foto: Berit Roald

De to begynte å treffe hverandre høsten 2022. At den nye sivilstatusen ble avslørt litt brått, etter trenerens glipp, lever Lotta Udnes Weng helt fint med.

Og selv om langrennssesongen straks er over, blir det mer ski i tiden framover.

– Vi går skiturer og er på toppturer sammen. Vi har mange av de samme interessene og hobbyene, så det blir nok mange fine turer sammen utover våren.

Hvordan har det vært å få støtte fra han gjennom en sesong som du skulle ønske, gikk litt bedre sportslig?

– Jeg tror det var lettere for han å støtte meg i fjor, men nå blir vi kjent på andre måter. Det er sånn man må lære seg, sier Udnes Weng.



– Han trumfer kanskje Tiril, men ikke Granåsen

Tiril og Lotta Udnes Weng har trent sammen hele livet og har fulgt hverandre inn i verdenstoppen.

Den siste tiden har tvillingsøstrene måtte venne seg til at en av de har fått en viktig person inn i livet.

Tiril og Lotta Udnes Weng har trent sammen hele livet. Lotta beskriver det som uvant, at hun har fått en kjæreste hun gjerne tilbringer tid med. Foto: Meek, Tore

– Det har vært litt uvant. Vi har hengt sammen i 27 år, så at hun nå må dele meg med en annen har nok vært litt uvant, men det har gått veldig fint. Vi har vært forberedt på det, at vi to ikke kan leve sammen resten av livet.

I forkant av denne sesongen flyttet langrennstvillingene fra Lillehammer til Trondheim. Fram mot VM på hjemmebane ønsker de å trene så mye som mulig i løypene hvor det skal kjempes om VM-gull om i underkant av ett år.

Det skal de fortsette med, selv om Lotta Udnes Weng har fått seg kjæreste.

MEDALJETVILLINGER: Udnes-Weng-tvillingene ble lenge omtalt som store talenter og gjorde det veldig bra i sine årsklasser gjennom oppvekstn. Foto: Newspower / BILDBYRÅN

– Jeg og Tiril kommer til å fortsette å bo sammen. Håvard bor på Lillehammer, så jeg kommer til å være der en del også, men jeg har lyst til å fortsette å trene mye i VM-løypene, så planen er å bli værende der.

– Han trumfer foreløpig ikke tvillingsøster som samboer?

– Han trumfer kanskje Tiril, men ikke Granåsen ett år før VM på hjemmebane, sier Lotta Udnes Weng lattermildt.