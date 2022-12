Det var dette mamma og pappa ville at han skulle fortsette med...

I stedet sto Iver Tildheim Andersen for den største sensasjonen i langrenn denne sesongen.

Iver Tildheim Andersen har stått for sesongens skrell i verdenscupen i langrenn. I sitt andre verdenscuprenn vant han 20 kilometer på Lillehammer! I Davos før jul bekreftet han at han er svært aktuell for VM i Planica.

– Det har vært en fin tid etter seieren på Lillehammer, jeg kjenner på meg at jeg har gjort noe bra, sier 22-åringen fra Rustad i Oslo til TV 2.

– Jeg angrer ikke på valget

Men, han kunne fort ha blitt korpsmusiker og ikke en kondisjonssterk langrennsløper. For Iver kommer fra en korpsfamilie.

– Både mamma og pappa har spilt i korps og da havnet naturligvis også jeg i uniform. Jeg spilte baryton. Men, jeg ble også dratt med ut på ski av klassekompiser. Etterhvert ble det krevende med både korps og ski, sier Tildheim Andersen, og legger til:

– Mamma og pappa ville helst at jeg skulle fortsette i korpset, og bli bedre på barytonen min. Tenk å spille på 17. mai og i kirken, det var det store, mente de to, men jeg sto imot presset. Jeg ville gå langrenn. Maset fra mamma og pappa gikk inn det ene øret og ut det andre! Og i dag angrer jeg ikke ett sekund på det valget, forteller Iver.

UNG OG LOVENDE: Iver Tildheim Andersen ville bli skiløper. Foto: Privat

Kondis fra baryton-blåsing?

– Dette høres ikke bra ut, pappa Trond Vegard Andersen?

– Hehe, han fikk jo velge selv, naturligvis. Og jeg pleier å si at kondisen den har han naturligvis fra de årene han blåste i barytonen, det er krevende det og! Men vi på hjemmebane gleder oss selvsagt stort over Ivers framgang, sier far.

Verdenscupvinneren fra Lillehammer legger til at foreldre hele tiden har støttet opp om hans valg med å satse på langrenn.

Nye mål for sesongen

– Rustad er en flott klubb hvor jeg har utviklet meg gjennom mange år. Her har jeg fått prøvd meg mot gode skiløpere og selv blitt bedre. Så kom jeg på juniorlandslaget. Og tok så neste steget til rekruttlandslaget hvor jeg er nå.

Og ut fra resultatene så langt denne sesongen har Iver Tildheim Andersen tatt seniornivået på en imponerende måte. Han er selvsagt aktuell for VM i Planica og for kommende sesongs elitelandslag.

VINNER: Han vant sitt første verdenscuprenn denne sesongen. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

– Etter det som har skjedd er målsettingen for resten av vinteren justert litt, innrømmer den lovende Rustad-løperen.

– Nå er det ikke lenger bare gøy hvis jeg får sjansen til å konkurrere mot de beste i verden, jeg ser jo at jeg faktisk kan vinne løp. Og da blir jo det også målet.

– Det har skjedd mye på kort tid?

– Ja, det er jo litt sprøtt, jeg får bare konsentrere meg om å gå fortest mulig på ski.