OVERLEGEN: Nordhagen knuste hele feltet under dagens renn. Foto: Terje Pedersen

Jørgen Nordhagen (18) går sitt siste mesterskap som langrennsløper og knuser all motstand.

Jørgen Nordhagen gikk onsdag ettermiddag sitt første renn i årets junior-VM og unggutten briljerte i de slovenske løypene.

18-åringen var fullstendig overlegen i dagens 20km fellesstart. Andreplassen gikk inn to hele minutter bak Nordhagen.

Han gikk over halve rennet alene etter et monsterrykk.

Ved runding på stadion etter 6,6km gikk Nordhagen med en syvmannsgruppe. En liten kilometer senere hadde han rykket fra tetgruppa og ledet plutselig med hele 37 sekunder.

Nordhagen er selv fornøyd etter løpet:

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg har trent godt de siste ukene, løypa og forholdene var perfekte for meg i dag. Veldig fornøyd i dag.



Etter halvgått renn hadde Sjåstad/Vestre Lier-løperen økt ledelsen til 56 sekunder.

Jørgen Nordhagen under 15 km fri teknikk under NM på ski på Gjøvik. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Ledelsen ble bare større og større gjennom løpet.

TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad er svært imponert:

– Det er noe av det råeste jeg har sett i hele mitt liv. Han tar jo igjen løper etter løper med en hel runde.

Nordhagen tok igjen 41 av 97 løpere med en hel runde.

Gir seg

Nordhagen har de siste årene satset både langrenn og sykkel, men avslørte før årets junior-VM at han skal legge skia på hylla etter årets mesterskap.

Han tok beslutningen etter et lukrativt tilbud fra det nederlandske storlaget Visma-Lease a Bike.

Lillehammer 20220827. 17 år gamle Jørgen Nordhagen fra Lillehammer Cyckleklubb kjører over mål og jubler som vinner av Birkebeinerrittet 2022.Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

– Veldig synd for langrennssporten at han skal gi seg. Jeg tror han kunne blitt en av de neste store distanseløperne de neste årene, men han har tatt et valg og det må vi respektere, sier Skinstad.

Svensk skuffelse

Alvar Myhlback er et av Sveriges framtidshåp, men han hadde ikke helt dagen i dag og ender på en sjetteplass.

Expressen skriver:

– Det er irriterende at man kan bli fragått på det viset. Men han gjør det sykt bra, sier svensken til SVT.