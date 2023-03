Derfor skal Robin (37) gå ni mil baklengs under Vasaloppet

Rett før søndagens femmil i VM-byen Planica arrangeres skiklassikeren Vasaloppet i Sverige. Rennet ble første gang arrangert i 1922, og arrangeres fra 1948 den første søndagen i mars hvert år, bortsett fra i 2015 da rennet ble flyttet til andre søndag i mars på grunn av ski-VM 2015 i Falun.

Blant årets deltakere er som kjent Astrid Øyre Slind, som reiser rett til Sälen i Sverige i det mye omtalte privatflyet etter lørdagens tremil i VM, og TV 2s egen langrennsekspert Petter Northug, som sikter seg inn på en topp 20-plassering.

VIDEO: Se Bryntesson øve seg på å gå baklengs på ski øverst!

For svensken Robin Bryntesson blir imidlertid opplevelsen under årets Vasaloppet noe spesiell. 37-åringen skal nemlig gå baklengs på ski hele den 90 kilometer lange løypen mellom mellom Sälen og Mora i Dalarna i Sverige.

– Det blir som å rygge med en tilhenger i 90 kilometer, ler Robin Bryntesson til TV 2.

Men årsaken til at han skal lide seg gjennom den ni mil lange langrennsløypen baklengs er enkel. Svensken gjør det for en god sak.

– Om jeg de siste årene har gått Vasaloppet for moro skyld, blir det i år en utfordring av alvorlig karakter, sier Robin Bryntesson.

Og fortsetter:

– Vi gjør dette for å samle inn penger til organisasjonen Human Rescue Ukraine. Det kan virke tøft å gå 90 kilometer baklengs. Men det er samtidig små bekymringer om man sammenligner med hvilke utfordringer menneskene i Ukraina går gjennom hver dag, konstaterer 37-åringen.

Hvor lang tid han kommer til å bruke på å gå Vasaloppet baklengs, er ikke noe han har brukt mye tid og krefter på å tenke over.

– Jeg har ingen ambisjoner om tid. Dette handler om en innsamling, så da får det ta den tiden jeg trenger, poengterer Bryntesson.



Bryntesson får hjelp til utfordringen som venter i skisporet under Vasaloppet. Han får solid bistand av tre skiløpere som skal se fremover i løypen for ham underveis for å forhindre eventuelle kollisjoner og uhell når han går baklengs.

– At ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, er ikke en klisje, men en sannhet, sier Bryntesson.

Bryntesson og hans samarbeidspartnere brenner for å hjelpe mennesker som lider i Ukraina. Sammen med samarbeidpartner Jimmy Hemmingsson har de allerede bidratt med det de kan

– Siden invasjonen av Ukraina har vi hjulpet med det vi kan. Vi har reist til grensen til Ukraina med flere busslaster med nødhjelp til befolkningen vi har samlet inn, sier Hemmingsson, som håper baklengsstuntet under Vasaloppet vil bidra til at de kan hjelpe Ukrainas befolkning enda mer.