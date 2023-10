VIKTIG VALG: Even Northug måtte ta et valg om hvilken taktikk han skulle følge for å bli best. Her er han sammen med broren Petter. Foto: Lars Thomas Nordby

Even Northug måtte velge mellom å være lojal mot familiens suksessoppskrift eller ta rollen som en forræder for å bli best.

– Det virket nitrist å se på det livet de hadde, sier Northug om valget han tok.

27-åringen, som for tiden er aktuell i TV 2-serien Forræder, er i ferd med å bli klar for en ny sesong i skisporet.

Han liker oppmerksomheten TV-deltakelsen fører med seg, og til vinteren har han store planer om å sørge for overskrifter også for prestasjonene på ski.

Valget han for 3–4 år siden tok, er trolig avgjørende for at han har blitt en av våre mest betrodde menn i sprintene, og at han til vinteren kan ha ambisjoner om å ta steget helt øverst på sprinternes trone.

– Skulle jeg følge normen og gjøre som resten eller skulle jeg dunke på og være Even Northug? Jeg skjønte at jeg skulle gi litt blanke f*en i hva som kreves for å være langrennsløper, sier Northug.

ENDRET RETNING: Even Northug sluttet å kopiere andre og gikk heller for det han følte ga han best uttelling. Det har gitt resultater. Foto: Terje Pedersen

– Jeg kopierer ikke

Som lovende skiløper med etternavnet Northug, var det selvfølgelig tidlig interesse for hvor god han kunne bli.

Allerede som 19-åring debuterte han i verdenscupen. Men da langrennsnasjonen håpet at et nytt blad Northug skulle leke med de internasjonale konkurrentene, var det langt fra realiteten for familiens yngstemann.

– Jeg levde veldig etter det bildet som er malt av hvordan en skiløper skal være. Da følte jeg ikke at jeg tok noen steg.

Da han var 23 eller 24 år brøt han ut av mønsteret for å gå sin egen vei.

VANT: Even Northug vant fjorårets sesongåpning på Beitostølen. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg synes det var kjedelig å være en A4 skiløper. Jeg begynte å tenke annerledes.

– Jeg kopierer ikke det Johannes (Høsflot Klæbo) og Petter (Northug) gjør. Jeg er blitt veldig god på å se meg selv i et større bilde, og tilrettelegge treningen for at jeg skal bli så god som mulig. Det jeg gjør nå kommer mer fra min egen mage. Jeg går veldig min egen vei. Jeg vet hva jeg trenger og har behov for. Det har jeg ekstremt god selvtillit på.

Frem til da tok han i stor grad avgjørelser hvor han fulgte tidligere suksessopplegg eller opplegget lagkamerater hadde for å bli best.

– Hvilke endringer gjorde du?

– Om kroppen blir lei og ikke fungerer kan jeg finne på å ta 4–5 dager fri. Det turte jeg ikke før. Nå stoler jeg på den følelsen jeg har. Om kroppen og hodet trenger pause, så tar jeg det eller følger ikke den treningen de andre holder på med, svarer Northug og fortsetter:

– Jeg kan ta meg selv i at jeg noen ganger blir jævlig lei og nesten glad for at jeg må ta noen dager fri. Men da har man blitt sliten av en grunn og forhåpentligvis trent bra en stund. Det kan også være at det har vært mye generelt i livet. Jeg er veldig sånn at når jeg først er på jobb er jeg veldig dedikert.

OPTMISTISK: Petter Northug tror at broren, Even, kan bli verdens beste sprinter. Foto: Emilie Holtet

Brorens spådom

Petter Northug har fulgt brorens karriere svært tett. Han blir ikke overrasket over å høre hva broren har sagt.

– Det er vel litt i tråd med det vi som har fulgt han oppsummerer fra utsiden. Så er det ikke sånn at han har kopiert meg og Johannes som tidlig senior, for så godt trent var han ikke da. Han har fulgt sin egen vei og gjør ting på egen hånd. Det ser ut til at han trives veldig godt under vingene til Arild (Monsen, sprinttrener for landslaget). De er blitt et radarpar, sier TV 2s langrennsekspert.

Om han skal ta steget opp helt øverst på sprint-tronen, tror storebroren at sprinteren må bli enda bedre på det han selv en gang i tiden gjorde til sitt varemerke.

– Han kan bli en av verdens beste sprintere om han fortsetter utviklingen. Jeg håper at han tar tak i kapasiteten, for der må han bli et par prosent bedre, selv om han tok veldig steg på det i fjor, sier eksperten og fortsetter:

– Skal han bli en bedre sprinter må han bli enda råere i avslutningen og opplegget de siste hundre meterne, spesielt i skøyting. Der er det et knepp opp til Klæbo. Jeg håper å se progresjon der, for da blir han veldig vanskelig å slå i begge stilarter.

ØNSKER SAMMENLAGTSEIER: De tre øverste sammenlagt i sprintcupen poserer i Tallin, Estland. Lucas Chanavat tok andreplassen bak Johannes Høsflot Klæbo. Even Northug var fornøyd med sin tredjeplass. Foto: Tomi Hänninen / BILDBYRÅN

– Skal høyere

Sett bort fra en liten skade i ryggen i september, hvor han måtte trene noe alternativt, har oppkjøringen til sesongen gått helt etter planen.

– Jeg har trent litt mer og tåler litt mer nå. Det er naturlig at man øker litt (større treningsmengder). Det har gått veldig bra, sier han.

Northug har pekt seg ut verdenscupen i USA og Canada (Canmore, Canada. Minneapolis, USA) som renn han spesielt ønsker å gå.

Tour de Ski er vinterens høydepunkt for de fleste langrennsløperne, og der ønsker selvsagt 27-åringen å stille til start.

Fjorårets suverene ener, Johannes Høsflot Klæbo, sammenlagt i verdenscupen og sprintcupen har foreløpig ikke undertegnet avtalen som gir klarsignal for verdenscup. Det kan gi muligheter for andre.

Forrige sesongs tredjemann sammenlagt har ambisjoner om å ta steget helt øverst på sprint-pallen.

– Jeg har lyst til å plukke et par plasser til i den sprintcupen. Jeg skal høyere, sier Northug.