– Dere er altfor opptatt av alder!

– Jeg er sikkert mer sliten enn Astrid! Jeg er helt utslått, det var så spennende. Og så rått av Astrid!

Kari Øyre Slind, yngre søster av bronsevinneren, er utrolig stolt over det Astrid har prestert.

– Astrid har aldri gitt opp, hun har giddet å trene selv om hun ikke har fått de resultatene hun har håpet på. Nå får hun betalt for all jobben som er lagt ned. Det er så deilig at hun får det til for dere journalister er altfor opptatt av alder, sier Kari Øyre Slind.

Hadde troen

– Er det overrasket over at det ble bronse?

– Nei, jeg hadde tro på topp-plassering, det hadde også Astrid. Du må huske på at Astrid lenge har vært nær de beste resultatmessig, denne gang var det stang inn for henne.

– Nå er hun også aktuell for stafettlaget?

– Aktuell? Formsterke løpere i mesterskap skal gå stafett og er ikke Astrid det beste løperen vi har i øyeblikket? spør Kari Øyre Slind, selv tidligere landslagsløper.

– Aldri dumt å gå fort

Og det bekreftes av landslagsledelsen at hun nå er aktuell.

– Det er aldri dumt å gå fort på ski og ikke dumt å ta en medalje. Så vi får se, sa landslagstrener Stig Runne Kveen på spørsmål om Slind gikk seg inn på stafettlaget (torsdag).

– 10-kilometeren i fri teknikk (tirsdag)?

– Hun er god til å skøyte, det så vi i dag. Hun blir garantert ett av navnene vi må se på, sa Kveen.

Etter planen skal Slind gå Vasaloppet neste søndag.

(©NTB)