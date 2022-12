Den norske verdenscuplederen: – En vanskelig situasjon

Hun har overrasket alle og satt seg selv i en posisjon hun ikke så for seg å være i. Tiril Udnes Weng stoler på planen hun har lagt, og planlegger å tviholde på sin posisjon.

Svenskene var stinne av selvtillit og mange fryktet hvitkledd dominans på kvinnesiden denne vinteren.

Den suverene ener la opp, og uten Therese Johaug ble det opp til de resterende norske lagvenninnene å ta over stafettpinnen - som kom med høye krav og skepsis fra det norske folk.

Fredag var det ikke en eneste svensk løper i kvinnenes finale. Hjemmenasjonen Norge sto med tre utøvere. Best av de norske: Verdens beste tvillingpar på ski.

Tiril Udnes Weng har vært verdens beste langrennsløper så langt denne vinteren.

På sprinten på Beitostølen «sviktet » hun da pallplassen glapp. Det gjorde lite da tvillingsøster Lotta endelig tok steget opp på pallen. Tiril økte også ledelsen i verdenscupen - noe som kan vise seg å bli viktig.

– Den gule trøyen betyr mer og mer, innrømmer Tiril Udnes Weng.

HAR OVERRASKET: Tiril Udnes Weng innrømmer at hun også selv er overrasket over noen av sine egne prestasjoner denne vinteren. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Et stort mål

Stadig oftere går tankene til den posisjonen hun har satt seg i og den muligheten hun nå har.

– Det er jo stort. Jeg er i en posisjon jeg ikke hadde sett for meg å være i. Det blir litt sånn at det er en bonus hvert renn jeg får gå med gul trøye. Så blir det jo også mer og mer reelt at jeg kan kjempe om totalseieren, sier hun.

Udnes Weng leder verdenscupen med over 100 poeng. Svenskenes store håp, Frida Karlsson, tapte terreng da hun røk ut i kvartfinalen fredag.

Endringene for hvordan verdenscuppoengene fordeles gjør at de som ønsker å kjempe om totalseieren kan bli nødt til å gå nesten samtlige renn.

26-åringen er ydmyk, men hun legger ikke skjul på at det å vinne verdenscupen har blitt et stort mål.

– VM er fortsatt det store målet, men det betyr stadig mer. Det er en litt vanskelig situasjon, men jeg koser meg, sier hun.

– Tror du at du kan klare det?

– Det er så lenge igjen, men jeg har den jo nå, så det er jo ikke helt umulig. Jeg vet at det kan komme tyngre perioder. Det er mange som kjemper om den og tror at de kan ta meg igjen, men jeg skal gjøre det jeg kan for å beholde den, svarer Udnes Weng og smiler.

ENKELT VIDERE: Tiril Udnes Weng kontrollerte seg tilsynelatende enkelt videre fra kvartfinalen fredag. Det endte med en 4. plass i finalen. Foto: Terje Pedersen

– En god plan

I flere år har hun vært å regne med i sprint, men på distanserenn har hun ofte falt gjennom og vært langt fra pallplassene.

Udnes Weng sin formkurve før jul er annerledes denne sesongen enn den har vært tidligere.

– Tidligere år har jeg nok vært i for god form på sommeren og høsten. Det har jeg ikke vært i år, for å si det sånn, sier hun og ler, før hun fortsetter:

– Jeg tror at det faktisk har vært veldig bra.

GULKLEDD: Tiril Udnes Weng gliser med den gule trøyen i Ruka. Den vil hun beholde i lang tid. Foto: Johanna Wallen / BILDBYRÅN

– Er du overrasket over at du har vært så god?

– Ja, men på sprint er det ikke så overraskende. På distanserenn henger jeg bedre med enn jeg hadde sett for meg. Det synes jeg er veldig gøy. Jeg har veldig lyst til å gå raske distanserenn i fremtiden, svarer verdenscuplederen.

Allerede lørdag får hun mulighet til det. Da fortsetter verdenscupen på Beitostølen med 10 kilometer individuellstart klassisk. Der håper hun å forbedre resultatet fra sist gang hun gikk samme distanse, i Ruka, hvor hun ble nummer 9.

– Frykter du at du ikke skal klare å holde på den gode formen til når det kommer enda viktigere renn senere i vinter?

– Nei, jeg har troen. Jeg har en god plan på hva jeg skal gjøre. Jeg må prøve å opprettholde treningen gjennom sesongen. Da har jeg veldig tro på at det skal gå bra, svarer hun.