Dag Kaas (75) er død: – Han betydde nesten alt

TRENERLEGENDE: Dag Kaas blir trukket frem som en nøkkelperson for blant andre det svært suksessrike langrennslaget på 80-tallet.. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det er kun få uker siden Kaas representerte Olympiatoppen som OLT-coach under VM i skyting i Kairo, hvor han gledet seg stort over den norske suksessen.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Dag Kaas` bortgang. Våre tanker går til familien og våre idrettsvenner, Astrid, Carl, Sverre og Martin. Det er ufattelig at Dag er gått bort. Han var en aktiv og engasjert kollega og bidragsyter for idrettene helt til det siste. Dag vil bli dypt savnet av mange, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

– Skapte et godt miljø

For mange er nok Dag Kaas aller mest kjent som langrennstrener. Han var i flere år landslagstrener i langrenn for kvinner.

VM-dronningen fra Oslo i 1982, Berit Aunli, var en av dem som hadde Kaas som trener. Hun tar nyheten med sorg.

– Han betydde jo nesten alt for å si det sånn. Det var fryktelig trist, sier Aunli til TV 2.

SUKSESS: Dag Kaas og Berit Aunli under ski-VM i Oslo i 1982 – hvor Aunli tok medaljer på bestilling. Foto: Jan Greve

Kaas ble juniorlandslagstrener i langrenn i 1977, før han etter hvert overtok jobben som elitetrener.

– Han var viktig for norsk kvinnelangrenn i starten på 80-tallet. Han var jo veldig engasjert i oss «kvinnfolka», egentlig. Han gjorde en kjempejobb og hadde alltid troen på oss. Det var litt annerledes på den tiden enn hvordan det var i dag, minner Aunli om.

Hun forteller at det var mange «friske diskusjoner», men da i positiv forstand. Hun mener at det var en viktig faktor til at de presterte som de gjorde.

– Han var veldig direkte. Han sa en ting, og så var man enig eller uenig. Vi diskuterte så busta føyk, men vi var like blid etterpå og det var aldri sure miner. Han var veldig lyttende og ikke minst flink til å skape et godt miljø, sier Aunli.

SKILEGENDE: Her viser Berit Aunli frem medaljene fra VM i Oslo i 1982 – tre gull og én bronse. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Kaas fungerte også i mange som trener for Heming IL og personlig trener for Astrid Uhrenholdt Jacobsen. l

Kaas var en del av norsk langrenn helt til det siste og var fast innslag på alle store renn i nasjonal sammenheng helt til sist sesong. Han var også ofte å se på internasjonale renn i utlandet.

OL-seier

Kaas var langrennsløperen Bente Skaris personlige trener en god periode fra 1998. Det førte blant annet til OL-gull på ti kilometer i 2002 i Soldier Hollow.

– Jeg heiet på Bente for siste gang ved cirka sju kilometer. Også da trodde jeg at avstanden fram var i lengste laget, men Danilovas åpning satte sine spor mens Bente økte mot slutten, sa Dag Kaas til NTB i målområdet.

– Denne seieren er et resultat av målrettet trening og arbeid over mange år.

GULLØP: Her får Bente Skari en oppdatering på hvordan hun ligger an i løypen av Dag Kaas – på vei mot OL-gull på tikilometeren. Foto: Erik Johansen

I en pressemelding heter det at Kaas har vært en nøkkelperson i Olympiatoppen helt siden oppstarten, men han er også godt kjent som langrennstrener, næringslivskonsulent, orienteringstrener- og leder og friluftslivsentusiast.

I pressemeldingen heter det videre at for Dag Kaas var virket ved Olympiatoppen livet helt til det siste.