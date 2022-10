– Burde ikke blitt så påvirket av andre

Da Emil Iversen takket ja til å delta i «Forræder», hadde han lagt bak seg en sesong han helst bare ville glemme.

Skistjernen reiste hjem som et spørsmålstegn fra Tour de Ski. OL ble en skuffelse, og etter verdenscuprennene i Lahti satte han sluttstrek for sesongen med et følelsesladet innlegg på Instagram.

– Det handler om marginer, og for meg vippet det litt over. Det ble for mye hummer og kanari. Til slutt sa kroppen fra at den ikke hadde mer å gi. Da gikk jeg med brekket på fra desember til juni. Først da begynte jeg å kjenne meg bra igjen, forteller Iversen.

Følte seg uovervinnelig

31-åringen har brukt tid på å finne ut av hvor det gikk galt. De fleste pilene peker mot treningshverdagen høsten 2021.

– Jeg ble litt unøyaktig. Det gikk over stokk og stein, innleder han.

OVER STOKK OG STEIN: Det var ikke bare i langrennssporet ting gikk over stokk og stein for Emil Iversen. Her fra innspillingen av «Forræder». Foto: Ole-Martin Sandness

– Jeg hadde mine intervaller, men formen var kanskje ikke bra nok. Det var for hardt og litt for mange minusøkter. Når jeg ser tilbake, ser jeg at det var litt for mye jeg ikke hadde troen på. Likevel sto jeg i det. Nå har jeg en bedre plan. Det er litt kritikk både til meg og Eirik (Myhr Nossum red. anm.) at det gikk litt over stokk og stein i fjor. Det hadde gått bra vinteren før, og man følte seg litt uovervinnelig, forklarer han.

Iversen kom fra et VM-gull på femmila i Oberstdorf. Det var en svært dramatisk femmil, der Johannes Høsflot Klæbo ble disket etter et sammenstøt med russiske Aleksandr Bolsjunov.

De individuelle merittene fra fjorårets sesong begrenser seg til en 7. plass fra åpningshelgen i Ruka. Da hadde Iversen vært gjennom en spesiell treningshøst.

– Jeg ga kroppen for mye juling, spesielt på høsten. Jeg kom skjevt ut og prøvde å kompensere. Man skal ikke prøve å ta igjen tapt trening. Jeg burde hatt litt mer ro, vært tryggere på meg selv og ikke blitt så påvirket av andre, sier Iversen.

I RUTE: Emil Iversen har heng på de andre løperne på allroundlandslaget. Foto: Øyvind Brattegard

– Er på skuddhold

Nå ser det mye bedre ut for skistjernen. Han er fornøyd med antall treningstimer, hardøkter og tester. Iversen har lagt vekt på god restitusjon mellom øktene. Det har gitt resultater.

– Jeg har fått til å gjøre mye av det jeg har ønsket og har tro på. Det er lettere å finne hull i treningsdagboken min i fjor. Jeg blir overrasket om jeg får en like dårlig vinter, sier Meråker-karen.

Treningssamlingene har gitt en god pekepinn på hvordan han ligger an.

– Nå henger jeg ganske brukbart med. Det er fine bekreftelser å ta med seg. Jeg vinner ikke, men er på skuddhold, smiler han.