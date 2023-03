Brudd for stjerneparet

– Vi har gjort det slutt, men vi er fortsatt gode venner, sier Frida Karlsson til svenske Expressen.

Ifølge langrennsløperen, som plukket med seg fire medaljer fra VM i Planica, er prestasjoner i løypa det viktigste for både hun og Poromaa.

– Det er kanskje vanskelig for andre å sette seg inn i, men akkurat nå er skigåingen det viktigste for oss begge. Vi må få gjøre det fullt ut av det vi kjenner er best for oss, sier hun videre til avisen.

De to flyttet fra hverandre i fjor på grunn av en travel treningshverdag. Før det hadde de et hus sammen i Sollefteå, men flyttet til hver sin by. Karlsson bosatte seg i Östersund, mens Poromaa flyttet til Sundsvall.

PRIORITERER LANGRENNSGÅINGEN: William Poromaa (22) og Frida Karlsson (23). Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Ingen av de har hatt et ønske om å flytte på seg igjen, for å komme nærmere hverandre.

– «Wille» synes det beste for ham er å være i Sundsvall der hans trener Lars Ljung er i nærheten. Samtidig kjenner jeg at de beste forutsetningene for meg finnes i Östersund og Sundsvall, sier Karlsson.

De to vil forbli gode venner selv om romansen nå er borte.