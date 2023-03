Blir likt for alle: – Tar vekk en del av hva langrenn handler om

For første gang vil det være felles smøreopplegg for alle nasjoner, lag og utøvere i et verdenscuprenn. Samtidig skal alle for første gang siden 1980-tallet gå med fluorfrie produkter.

Det foregår på tirsdagens sprint i Tallin.

Antall smørere kvoteres etter hvor mange utøvere fra hvert land som stiller til start. Norge stiller med 15 utøvere, som betyr at de får benytte seg av fire smørere.

I et felles smøreområde smører og ordner nasjonene klar skiene. Swix leverer alt av produkter og verktøy som skal brukes, og alle skiparene skal gjøres klar på samme måte.

–Utøverne får levere inn to skipar hver. Så blir de renset, tatt på glider og topping. Så blir skiene tatt til start hvor de kan velge ett par de skal gå på i kvalifiseringen, også gjentar smørerne prosessen før utslagsrundene. Da kan utøveren igjen velge ett par som de skal gå på helt ut finalen, forklarer Morten Sætha, leder for smøreteamet i Swix.

Han og resten av smøreteamet har testet ski og smøring dagen før rennet.

– Vi har forberedt mange scenarioer ut i fra vær og forhold, men sprinten vil gå på kunstsnø, i ca. 5-8 grader og saltet løype, så vi er forberedt.

Mer som avgjør

Lotta Udnes Weng skal delta i Estlands hovedstad. Hun tror ikke at innføringen nødvendigvis vil påvirke utfallet av sprinten.

– Det er vanskelig å forutse, men jeg tror ikke det skal gi så store utslag. Jeg tror fortsatt det vil være skiforskjeller. Det er ikke kun hva man legger på skiene som avgjør om det er bedre eller dårligere gli, sier langrennsløperen.

– VIL VÆRE ULIKHETER: Lotta Udnes Weng er én av de norske som skal gå tirsdagens sprint. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, enig i.

– Det vil på ingen måte gjøre at utøvere har like ski. De beste utøverne vil alltid ha den beste tilgangen på ski, service, det største støtteapparatet og mest folk i ryggen. 80 prosent av skienes egenskap ligger i selve skiparet, sier han.

Vil bli overrasket

Skinstad tror resultatlista sannsynligvis vil se helt lik ut som tidligere, hvor Norge og Sverige har dominert i toppen.

Han ser ingen negative sider med prøveordningen, men:

– Det vil gi andre effekter enn det mange tror. Johannes Høsflot Klæbo vil fortsatt være en stor favoritt og vil kunne kjøre fra de andre i svinger og utfor på grunn av hans ferdigheter, sier Skinstad og fortsetter:

– Jeg tror at folk flest vil bli overrasket over hvor lite smøringen har å si.

POSITIV: TV 2s langrennsekspert, Petter Skistad, tror innføringen til tirsdagens renn er gunstig for idrettens utvikling. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han håper felles skismøring er noe vi vil se mer av i årene som kommer for at flere nasjoner skal kunne hevde seg i toppen.

– Det vil redusere utgiftsnivået i størst mulig grad. I forlengelsen håper jeg at FIS kan tilby et lignende opplegg for mindre nasjoner de helgene det er fritt frem. Smøring er både dyrt og ressurskrevende, så jeg håper vi ser mer av dette, spesielt i skøyting, sier eksperten.

– Gjør ting lettere

Det er nettopp skøyting som står på planen for Lotta Udnes Weng og hennes lagvenninner. Hun tror forskjellene i løypa kunne vist seg i større grad, dersom det var snakk om en annen øvelse.

– At det er skøytesprint gjør ting litt lettere. Hadde det vært klassisk tror jeg det kunne blitt litt mer utfordrende. Det er fordi det er litt forskjell på hvor mye feste folk ønsker å ha under skiene.

VIL PRESTERE BEDRE ENN SIST: Lotta Udnes Weng ønsker å nå lenger enn det hun gjorde under forrige renn i Falun Foto: Jesper Zerman / Bildebyrån

Felles skismøring har blitt prøvd ut på renn med barn og unge, samt under hovedlandsrennet på Meråker i februar. Det er likevel første gang Udnes Weng og seniorløperne tester ut ordningen.

– Det er et lite spenningsmoment, som ingen har testet før, sier skiløperen før hun forteller om sitt personlige mål med sprinten:

– Det er vanskelig å si et resultat, men jeg håper jeg kan gjøre det bedre enn i Falun hvor jeg røk i semifinalen. Jeg håper å klatre litt på resultatlista fra helgen, innrømmer landslagsutøveren.

– Tar vekk en del av hva langrenn handler om

Smøresjef i Norges Skiforbund, Stein Olav Snesrud, har forståelse for at ordningen prøves ut på en bysprint, men ønsker det ikke som en permanent løsning.

– Jeg tror heller ikke det kommer til å skje. Det tar vekk en del av hva langrenn handler om, som er skiene, sier han.

IKKE PERMANENT: Smøresjef Stein Olav Snesrud mener ordningen kan innføres på enkelte arrangementer, dersom det fungerer godt i Tallinn. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Nevnte Udnes Weng er enig med Snesrud om at langrenn går mye på dette med smøring og smøreteamet.

– Det gjør det ekstra spennende for både TV-seerne og utøverne: At det hele tiden er usikkert hvordan skiene er sammenlignet med andre. Noen ganger treffer man og noen ganger bommer man.

– En haug med ekstra greier

Ettersom den norske smøretraileren ikke vil brukes under sprinten, har det dukket opp noen ulemper for Stein Olav Snesrud & co.

– Vi forbereder ski til rennet i et telt utenfor skiløypa. For oss blir det en haug med ekstra greier. Vi må blant annet dra hit med smørerbod og en del annet utstyr. Samtidig har de gjort det så enkelt som mulig for oss, forteller smøresjefen.

ET VANLIG SYN: Smørertrailerne til samtlige nasjoner under Planica-VM i februar. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han understreker at erfaring er noe som spesielt vil spille inn før rennet for smørerteamet, med tanke på at det ikke vil være mulighet for en ønskelig testjobb.

– Vi skal gjøre dette best mulig, men vi må prøve å gjette hva som er de beste skiparene. Det er det største problemet. Vi gjetter egentlig basert på erfaring, mer enn at vi får testet ut og gjort det optimalt for våre utøvere.