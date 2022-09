Bjørgen avslører: – Jeg var egentlig veldig skeptisk

Marit Bjørgen forteller om mental trening i ny bok. Der røper hun også at hun søkte hjelp hos The Royal Ballet i London .

«Jeg var egentlig veldig skeptisk til mental trening og tenkte at er du godt nok fysisk forberedt, så er du godt nok mentalt forberedt. Dette mente også trenerne mine».

Langt nede - søkte psykologhjelp

Men etter et mislykket VM i Liberec i 2009 ble Marit Bjørgen så desperat at hun søkte hjelp - hos psykolog Britt Tajet-Foxell ved Olympiatoppen. Og Bjørgen beholdt kontakten med henne ut karrieren. Resultatene hennes taler for seg.

Marit Bjørgens sms-er med psykolog Britt Tajet-Foxell før tremila i OL 2014

I boka «Marits metode» som kommer ut denne uka, forklarer Bjørgen om viktigheten av av være i mental balanse og skidronningen legger også fram sms-utvekslingen hun hadde med psykologen før 30 kilometer i OL i Sotsj 2014.

«Samarbeidet med Britt fikk meg til å bli en mer åpen og nysgjerrig utøver. Jeg lærte at hvis du skal prestere på toppnivå i skirenn etter skirenn, er det mentale helt avgjørende».

I boka er det viet mye plass til hvordan Marit Bjørgen trente for å bli god. Skidronningen forteller også i detalj om slagplanen som ble lagt dagen før viktige konkurranser. Hun gikk alltid konkurranseløypa i moderat til høy intensitet og sjekket blant annet ut hvor tøffe bakkene var slik at hun skulle finne den beste åpningsfarten.

I tillegg hadde Bjørgen dagen før de store løpene ofte en mental treningsøkt med psykolog Britt Tajet-Foxell.

Dette var Marit Bjørgens huskeliste før 30 kilometer i OL 2014

«Da ble konkurranseplanen lagt. Vi hadde stort fokus på at prestasjonen avhenger av hvordan du løser hver enkelt del av løypa. Derfor delte jeg opp løypa i mindre seksjoner og definerte ulike forkusområder for hver del. Så lagde jeg en enkel skisse av løypa som hjalp meg til å huske de ulike oppgavene».

Oppsøkte The Royal Ballet

I søken etter å bli enda bedre dro langrennsløperen Marit Bjørgen til London. Kanskje ikke kjent for å forstre de beste langrennsløpere i verden, men Jane Paris som er fysisk trener ved The Royal Ballet, er også konsulent for Olympiatoppen, hun mente at Bjørgen kunne ha noe å lære der.

«Her fikk jeg innblikk i hvordan ballettdansere jobbet med å få tak i de miste musklene i kroppen slik at de kunne holde seg stabile og tilpasse kraften i hver minste bevegelse. Det var helt tydelig at de jobbet på et helt annet nivå enn det jeg var vant til fra langrenn. Det fikk meg til å ta mer tak i detaljene i min egen teknikk. Britt (psykologen) fikk meg til å tenke at det er mange ulike variabler i hvert eneste stavtak, så hvis man får alt til å stemme, er det mulig å tjene noen millimeter på på hvert eneste stavtak».

Bjørgen begynte ikke med ballett-økter etter London-turen, men i boken forteller hun hvordan hun overførte ballettdansernes terping på sin jakt etter det perfekte stavtak:

«Når jeg jobber med dette, sitter jeg frempå stolen gjerne med armene litt opp som starten på et stavtak. Jeg ser for meg hvordan det er rundt meg der jeg skal trene eller konkurrere, hører pusten min, kjenner blodsmaken i munnen. Jeg har tydelige oppgaver for hva jeg skal jobbe med. Så visualiserer jeg bevegelsene i samme tempo som i virkeligheten. Jeg kjenner at jeg er sterk, responsen fra underlaget er god og jeg får selvtillit av å treffe perfekt hver gang».

Boka «Marits metode» er skrevet av Guro Strøm Solli og Marit Bjørgen.

Strøm Solli, selv tidligere landslagsløper i langrenn, har forsket på Bjørgens trening og disputerte i 2020 på avhandlingen «The Most Sucessfull Winter Olympian in History».

I forordet skriver Bjørgen at denne treningsboka bygger på hennes erfaringer og forskningen til Guro Strøm Solli.

«Denne boka er Guros og mine innspill til deg, basert på det som har fungert for meg. Jeg tror og håper det vil kunne være til hjelp, sånn at du får enda større glede av treningen din. Vennlig hilsen Marit Bjørgen.»